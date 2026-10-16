Querétaro: Hallan deficiencias en la Policía, Fiscalía y penales del estado

Un estudio elaborado por la organización Causa en Común reveló que la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado y los centros penitenciarios de Querétaro tienen “serias omisiones y deficiencias”, como en la capacitación relacionada con el uso de la fuerza, el cumplimiento de los derechos humanos en su actuación o policías y custodios sin seguridad social.

El informe menciona que, durante 2024, de 701 elementos de la Policía Estatal que iniciaron el año y 695 que lo terminaron, sólo 275 recibieron capacitación en principios del uso de la fuerza, 210 en derechos humanos y 79 en solución de conflictos, pero ninguno en manejo y control de multitudes.

Además, no se acreditó un programa de evaluación sobre el uso de la fuerza y la institución carecía de un protocolo para iniciar y desarrollar investigaciones por presuntas faltas del personal, y registraba una tasa de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos superior a la media nacional.

El Dato: UNA TASA de 0.3 policías estatales por cada mil habitantes hace que la Secretaría de Seguridad de la entidad tenga una de las proporciones más bajas a nivel nacional.

FALLA EN EVALUACIÓN. Otro punto negativo que localizó Causa en Común —que elaboró el estudio de manera conjunta con las asociaciones Impunidad Cero y Perteneces, Justicia e Igualdad— es que la cobertura de seguro médico alcanzaba sólo a 66 por ciento de los policías de investigación de la Fiscalía del Estado, a 90 por ciento de los peritos y a 93 por ciento del personal ministerial.

La evaluación de desempeño sólo abarcó a 12 peritos, 113 policías de investigación y 58 ministerios públicos, que representan 6, 20 y 25 por ciento de sus respectivas plantillas.

Además, no hubo en el periodo concursos de promoción para peritos y reportó que no impartió cursos de actualización a ministerios públicos, peritos ni policías de investigación.

1,131 Elementos conforman la fuerza policial del estado

CERO ASCENSOS. En cuanto al sistema penitenciario, el personal de seguridad y custodia carecía de seguros de salud e invalidez, no se habían realizado convocatorias de ascenso ni acreditado un programa general con calendario y planificación de cursos para custodios.

Aunque la autoridad afirmó que todos aprobaron las evaluaciones de desempeño y de control de confianza, omitió el número de evaluados y reservó información sobre equipamiento de seguridad, incluidos inhibidores de señal telefónica y detectores de drogas y explosivos. Además, no se acreditó un protocolo general para investigar faltas de los custodios.

El Tip: DURANTE LA ACTUAL administración se han incorporado más de 800 nuevos elementos entre la Policía Estatal (Poes) y las corporaciones municipales.

NO CUADRAN CIFRAS. El informe se divide en tres índices: el desarrollo de las instituciones de seguridad pública, penitenciarias y de procuración de justicia.

En el índice llamado Intrapol –que reúne, sistematiza y analiza información de las instituciones de seguridad pública– se destaca que, en el estado de Querétaro, “se observa una discrepancia en el estado de fuerza”, ya que en enero se informó que contaba con 701 elementos y en diciembre con 695; es decir, seis menos; sin embargo, en el mismo periodo se registraron 57 ingresos y 60 bajas, lo que da una diferencia de tres elementos.

Con base en estos datos, el índice de estabilidad laboral indica baja capacidad de retención laboral y de reclutamiento.

Además, aunque el 100 por ciento de los mandos de la Secretaría de Seguridad cuenta con escolaridad de nivel bachillerato o superior, la carencia de una instalación clave, como lo es el stand de tiro, se considera una deficiencia crítica que afecta la calidad de la formación.

¿Y LA PREVENCIÓN? Por lo que se refiere al índice de Intrapen, que analiza las capacidades institucionales de los centros penitenciarios, se detectó que, en cuanto a la detección de conductas indebidas, se identificó que la institución no cuenta con un protocolo para el inicio y desarrollo de investigaciones iniciadas en contra de elementos de seguridad y custodia, y tampoco realiza acciones de prevención de conductas indebidas.

En el rubro de sanción de conductas indebidas, se identificó que, durante los procedimientos iniciados en contra de un elemento, éste no cuenta con defensoría pública y, en caso de aplicarse la sanción de suspensión temporal, no goza de sueldo.

Por otra parte, respecto a la seguridad social acorde con la normativa compartida por la institución, el personal de seguridad y custodia cuenta solamente con siete prestaciones, al carecer de seguro de salud, seguro de invalidez, préstamos personales y servicios funerarios.

AUTONOMÍA. En el indicador de Intrapro, el cual reúne y sistematiza información sobre el sistema profesional de carrera, los esfuerzos de profesionalización, el régimen disciplinario, la provisión de seguridad social y el grado de autonomía de las fiscalías generales de los estados, se detectaron áreas de oportunidad para fortalecer la fiscalía.

El informe recomienda fortalecer los servicios profesionales de carrera, la capacitación, las prestaciones y el acceso de las mujeres a puestos de mando; mejorar los controles internos y la rendición de cuentas; y transparentar las condiciones de operación de las instituciones.

Durante la presentación del informe en la Universidad Autónoma de Querétaro en días pasados, Mónica Eugenia Moreno Rubio y Rocío González Velázquez, docentes investigadoras, señalaron la falta de armonización de las leyes estatales con el marco nacional.

Las académicas plantearon continuar con la evaluación de las instituciones y consideraron que el estudio debe invitar a la academia a involucrarse más en el comportamiento de las instituciones y dialogar con quienes elaboran las leyes y las políticas públicas.