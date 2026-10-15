Feria Tamaulipas 2026, oportunidad para disfrutar y fortalecer identidad: Américo

La Feria Tamaulipas 2026 es una gran oportunidad para fortalecer nuestra identidad, para disfrutar y convivir como tamaulipecos y tamaulipecas, como gente de bien que queremos vivir en paz, aseguró el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Al inaugurar la tarde de este jueves la gran fiesta de Tamaulipas, el gobernador destacó todo el esfuerzo y coordinación de quienes participan para estar todos reunidos y mostrar lo mejor del estado en los stands, con una mayor cantidad de productos, presencia, entusiasmo y oportunidades de cada municipio, así como de las diferentes instituciones del Gobierno del Estado y las Fuerzas de Seguridad, que como todos los años siempre están pendientes para tener saldo blanco de estas festividades.

Ante la presencia de senadores, diputadas y diputados federales y locales, presidentas y presidentes de todo el estado, las y los integrantes del gabinete estatal, autoridades civiles y militares, representantes del sector ganadero y empresarial, Américo Villarreal recordó que durante el mes de septiembre recorrió todo el estado para acompañar a las y los presidentes municipales en sus informes de gobierno.

Feria Tamaulipas 2026 ı Foto: Especial

Posteriormente, dijo, se llevó a cabo en los 43 municipios el XXXIII Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano para alentar la cultura, que también es un derecho humano, y para brindar a la población acceso al esparcimiento, al conocimiento y la recreación.

Por este motivo, en el marco de la ceremonia inaugural de la feria, se entregaron reconocimientos a los municipios más sobresalientes por la asistencia de público a las actividades culturales del FICSM 2026: San Fernando, El Mante, Llera, Gustavo Díaz Ordaz, Güémez, San Nicolás, Padilla, Mier, Cruillas y Guerrero.

“Enhorabuena, disfrutemos y convivamos en esta gran oportunidad en la Feria Tamaulipas 2026. Iniciamos”, expresó.

Durante su recorrido por el recinto ferial, el gobernador y la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, doctora María de Villarreal inauguraron el pabellón de esta institución y disfrutaron de la presentación de grupos artísticos del programa Lazos de Bienestar.

Al dar la bienvenida, Ninfa Cantú Deándar, secretaria de Economía del Estado, destacó que desde el inicio del Gobierno de Américo Villarreal comenzó una nueva etapa para Tamaulipas, y con ella también nació una nueva manera de vivir nuestra Feria: “con un profundo sentido humanista, con las puertas abiertas para todas y todos, y con el orgullo de reconocer nuestras raíces”, dijo.

Afirmó que bajo la visión del gobernador, esta feria ha recuperado su esencia: ser la fiesta del pueblo, el lugar donde nos encontramos como una sola familia y donde se celebra el privilegio de ser tamaulipecos.

“Aquí están, sobre todo, nuestras familias. Porque como usted lo ha expresado, una Feria también se mide por las sonrisas de nuestros niños, por la emoción de nuestros jóvenes y por los recuerdos que nuestros padres y abuelos vuelven a compartir. Eso es lo verdaderamente valioso de esta celebración: los momentos que se convierten en recuerdos y los recuerdos que fortalecen nuestro sentido de pertenencia”, mencionó.

Agregó que esta feria rendirá homenaje a las mujeres y hombres que con su trabajo hacen grande a Tamaulipas. Además, se realizarán exposiciones ganaderas de las razas Brangus y Beefmaster, lienzo charro y espacios dedicados a la agricultura, acuacultura, pesca y emprendimiento rural, y se llevará a cabo el Primer Festival del Mezcal y Tequila, para reconocer los sabores y las marcas de nuestros productores.

Este año, los 43 municipios comparten su riqueza cultural y gastronómica, acompañados por 26 dependencias, más de 100 expositores comerciales y un Pabellón Hecho en Tamaulipas en el que participan 106 emprendedores, tres cooperativas y un Nodo de Impulso a la Economía Social.

La diversión familiar incluye 40 juegos mecánicos, zona extrema, tirolesa infantil y circo tradicional, con opciones para distintas edades.

La cartelera del Teatro del Pueblo incluye las presentaciones de La Firma, el 15 de octubre; La Casetera, el 16; María José, el 17; Guerreras K-pop, el 18; Lucha Libre, el 19, y Mi Banda El Mexicano, el 20. Seguirán Bryndis, el 21; El Bogueto, el 22; Invasores de Nuevo León, el 23; Los Mier, el 24, y 90’s Pop Tour, el 25, con acceso general incluido en la entrada a la feria y una Zona con Causa, cuya recaudación se destinará al DIF Tamaulipas.

En el Centro de Espectáculos se presentarán El Mimoso y El Yaki, el 16 de octubre; Remmy Valenzuela, el 17; Alfredo Olivas, el 22; Grupo Firme, el 23, y Espinoza Paz, el 25, con boletos independientes disponibles en www.boletcenter.com.

El acceso a la feria cuesta 50 pesos para adultos y es gratuito para niñas y niños de hasta 1.10 metros de estatura, personas con discapacidad y adultos mayores.

Las puertas se abren de lunes a jueves de 17:00 a 00:00 horas y de viernes a domingo de 16:00 a 00:00 horas, con venta de entradas en taquillas desde las 12:00 horas y en www.masboletos.mx

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MSL