Luego de haber dado dos conciertos en la Ciudad de México, Karol G tuvo que reprogramar la tercera fecha en el Estadio GNP Seguros, una decisión que tomó por motivos de salud y que provocó molestias entre parte de sus seguidores.

Algunos fanáticos señalaron que viajaron desde distintos estados, como Veracruz, Sinaloa y Aguascalientes, para verla en vivo en el Viajando por el Mundo Tropitour. También expresaron su inconformidad tras conocer el cambio de fecha pues afirman haber invertido dinero en transporte, hospedaje y alimentos para asistir al espectáculo originalmente programado para este domingo.

Pero, ¿qué le pasó a Karol G para que tuviera que cancelar el concierto?, ¿cuál es la nueva fecha?, en La Razón te contamos.

Karol G reprograma concierto en CDMX: ¿Qué le pasó?; así puedes pedir tu reembolso

La presentación Karol G prevista para la noche de este domingo 15 de noviembre en el Estadio GNP Seguros de la CDMX fue reprogramada debido a problemas de salud de la artista, informó Ocesa mediante un comunicado difundido unas horas antes del evento.

De acuerdo con la empresa, el concierto de la intérprete de “Tusa” no se canceló definitivamente, sino que fue pospuesto para el próximo martes 17 de noviembre en el mismo recinto.

“La presentación de KAROL G programada para esta noche, domingo 15 de noviembre, en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, ha sido reprogramada para el próximo martes 17 de noviembre en el mismo recinto, por motivos de salud de la artista”, se lee en el comunicado.

LA CANTANTE colombiana Karol G bailando en concierto ı Foto: Especial

La promotora también explicó que la medida fue tomada para privilegiar el bienestar de la intérprete colombiana. Además, reconoció la decepción que la noticia pudo causar entre quienes esperaban asistir a la última fecha en la capital del país.

“Esta decisión se ha tomado priorizando su salud y bienestar”, indicó Ocesa y destacó que Karol G agradece “de corazón todo el cariño y la energía” que recibió durante sus días en México.

Respecto a los boletos, la empresa confirmó que las entradas adquiridas para el 15 de noviembre seguirán siendo válidas para el concierto reprogramado.

Para quienes no puedan asistir en la nueva fecha, Ocesa informó que podrán solicitar el reembolso desde su cuenta de Ticketmaster al ingresar al apartado de Ayuda, donde recibirán instrucciones sobre el proceso correspondiente.

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