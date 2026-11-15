A casi 20 años de la muerte de Valentín Elizalde, conocido como El Gallo de Oro, se estrenó la serie Valentín: La muerte del Gallo de Oro. La producción recupera testimonios de personas cercanas al cantante y reconstruye la noche en que fue asesinado en Reynosa, Tamaulipas.

A raíz del lanzamiento, surgieron nuevos detalles sobre los últimos momentos de vida del intérprete de “Vete Ya”, entre ellos, las últimas palabras que pronunció.

Las últimas palabras de Valentín Elizalde antes de morir asesinado

En el capítulo dos de Valentín: La muerte del Gallo de Oro, Tano Elizalde, primo del intérprete, relató que al terminar su presentación en el Palenque de Reynosa, el cantante abordó la camioneta en la que viajaría junto a sus acompañantes.

En ese momento, según el testimonio, Valentín Elizalde le dijo que se fueran del lugar. “Llega Valentín, se sube a la camioneta y me dice ‘vámonos’”, recordó.

Lanza HBO nueva serie de Valentín Elizalde, familia se deslinda ı Foto: Cuartoscuro

Minutos después, dos hombres se acercaron al vehículo y le pidieron que se fuera con ellos. Sin embargo, el cantante rechazó la invitación y respondió: “No, señor. Aquí me voy yo”.

Tras ese intercambio, ambas camionetas avanzaron por la misma ruta y luego metros adelante los otros conductores se detuvieron y fingieron orinar. Poco después, el vehículo del artista fue interceptado y atacado a balazos. Esa noche perdieron la vida Valentín Elizalde y dos personas más que lo acompañaban.

¿Dónde ver la serie Valentín: La muerte del gallo de oro?

Valentín: La muerte del Gallo de Oro se estrenó el jueves 12 de noviembre de 2026 en la plataforma HBO Max. La producción, que está compuesta por tres capítulos, también tendrá transmisión en México por el canal de televisión HBO, con emisiones semanales a las 22:00 horas.

Valentina Elizalde, hija del cantante, y la Dinastía Elizalde, se pronunciaron al respecto a través de un comunicado. “Queremos aclarar que no participamos en la realización de dichas producciones y, al no haber revisado su contenido, preferimos no emitir opinión sobre ellas”, escribieron.

Una voz que México no olvida. Una historia que todavía deja preguntas. Valentín la muerte del gallo de oro, ya está disponible en HBO Max. pic.twitter.com/BJ9dOlKwKy — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLat) November 12, 2026

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