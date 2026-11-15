¿Qué pasa entre Karely Ruiz, Bellakath y Odette Orlena en La Mansión VIP?

La Mansión VIP 2 no solo es un espacio para la diversión, ya que recientemente, en las cámaras del reality show ha podido verse una polémica entre Bellakath y Karely Ruiz contra Odette Orlena.

¿Qué pasó entre Karely Ruiz y Bellakath?

Todo comenzó después de la fiesta del viernes, ya que la casa quedó hecha un desastre y en conjunto, todos comenzaron a hablar sobre si debían hacer la limpieza o comer primero.

"Karely y Bellakath":

Por su cruce con Odette en #LaMansionVIP pic.twitter.com/n67mWy0vkh — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) November 14, 2026

Fue entonces que hubo un choque entre Karely Ruiz y Bellakath contra Odette Orlena, ya que la acusaron de no hacer nada por los deberes de la casa. “¿Qué haces? La única que cocina es Paolita o yo", señaló la modelo de OnlyFans.

“Ayudo machín. Ando cansada, quiero comer, ¿qué tiene de malo? todos queremos", se defendió la joven tiktoker, que aseguró que ha aportado mucho en la limpieza de las áreas.

En otro momento, Karely señaló que “sacar una vbolsa de basura es hacer nada” y le preguntó a Doña Alegría que si no le molestaba el “mugrero”. “Cochina, eso es ser una cochina”, dijo Ruiz y Bellakath siguió “no es diva, es una puerca, una diva nosotras”, señaló, ambas en referencia a Odette.

Pero eso no fue todo, ya que más tarde, las chicas dejaron a Orlena sola y le dijeron “las bonitas no limpiamos” al decir que se arreglarían mientras tanto.

Odette le limpia las patas a Bellakath y Karely Ruiz después de que dijeran que no limpia.#LaMansionVip #LamansionVIP2 pic.twitter.com/brZ9yegQDN — SEL (@sellarth3) November 14, 2026

Por su parte, Odette estuvo barriendo cerca de las artistas, lo que muchos identificaron como una manera de demostrar que sí ayudaba en la casa.

Mientras limpiaba, algo que destacó fue que Odette recibió varios Super Chats, demostrando así el apoyo que tiene fuera del programa y los mensajes fueron compartidos en la presencia de ellas.

El público reaccionó de manera contundente y en defensa de Odette Orlena, al asegurar que ayudaba bastante en la casa a comparación de Bellakath y Karely Ruiz.

“La Bellakath ni se quería bañar y le dice cochina por no limpiar el mugrero de todos”.

“Son muchos en la casa para que le digan eso a Odette”.

“Me está empezando a desesperar y a caer mal Karely Ruiz”.

“Al final todos limpiaron menos ellas”.

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