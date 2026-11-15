¿Quién salió eliminado de La Granja VIP hoy 15 de noviembre 2026?

Este domingo 15 de noviembre se reveló a uno más de los eliminados de La Granja VIP, en camino a la recta final del reality show. Así, se reveló al participante menos votado de la competencia en esta semana por parte del público.

Esta semana, aunque solo son cuatro las personalidades que están nominadas, son cuatro los participantes nominados, aunque todos ellos son personalidades fuertes en el programa que han dado de qué hablar. Los nominados son Ivonne Montero, Rafa Mercadante, Bebeshita y Niurka.

¿Quién salió eliminado de La Granja VIP?

Se revela al eliminado durante la gala de este domingo.

¿Qué pasó en La Granja VIP?

En los últimos días de la décima semana de La Granja VIP, las alianzas dentro del equipo de Los Disfuncionales comenzaron a fracturarse debido a fuertes enfrentamientos entre sus integrantes.

Niurka Marcos e Ivonne Montero protagonizaron una acalorada discusión llena de señalamientos personales durante la dinámica de “La Botica”, a lo que se sumó el roce entre la vedette y Manelyk González —capataz de la semana—, quien decidió bloquear a la cubana tras un empate en la prueba de “Echar Tierra”, dejándola fuera del juego por la salvación.

Asimismo, el comportamiento y las constantes faltas al reglamento de Niurka como peón generaron multas que dejaron en números rojos el presupuesto semanal del grupo, provocando molestia generalizada entre sus propios compañeros.

Kevin: si la primer salvada es ivonne ya valimos, 🔥



Niurka: es un juego al final sea quien sea se vaya o se queda okay, 😳



Mientras tanto Kevin vampiro 😅🧛 pic.twitter.com/A9oVZc9BcB — Madrid (@RMCF_Central) November 15, 2026

En cuanto a las estrategias y dinámicas de competencia, Mario “Mono” Osuna tuvo una racha determinante tras ganar el beneficio del “Huevo Dorado”, poder que utilizó durante la Asamblea del miércoles para subir directamente a Rafael Mercadante a la placa de nominados junto a Ivonne Montero, Kevyn “Bicolor” Contreras, Niurka y Julio Camejo.

Posteriormente, el jueves 12 de noviembre, Julio Camejo triunfó en el Juego de Salvación, asegurando su permanencia una semana más y obteniendo el derecho de modificar la tabla durante el Viernes de Traición.

El giro más drástico ocurrió precisamente este viernes 13 de noviembre, cuando Julio Camejo decidió rescatar a Kevyn “Bicolor” de la eliminación y traicionar a Mario “Mono” Osuna.

Sin embargo, al activarse la modalidad de traición doble, Osuna arrastró a Daniela “Bebeshita” a la placa y, acto seguido, Kunno utilizó su “Herradura del poder” para salvar al exfutbolista.

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