Inicia gira del Museo de la Suerte de la Lotería Nacional en Edomex

La gira 2026 del Museo de la Suerte de la Lotería Nacional iniciará este domingo 15 de noviembre en la Plaza Benito Juárez García de Metepec, Edomex.

Las familias del Estado de México podrán disfrutar de una opción cultural y de entretenimiento sin costo a partir de este domingo 15 de noviembre, con el inicio de la gira 2026 del Museo de la Suerte en la Plaza Benito Juárez García del municipio de Metepec.

El espacio itinerante de la Lotería Nacional (LOTENAL) operará en un horario de 11:00 a 19:00 horas, ofreciendo acceso totalmente libre al público general en una unidad móvil adaptada con experiencias dinámicas e interactivas.

Entre las atracciones principales instaladas para los visitantes destacan la Lotería Mexicana Gigante, la Ruleta de la Suerte y la Cabina de los Niños Gritones, donde los asistentes pueden experimentar de cerca la tradición de los sorteos tradicionales.

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La propuesta incluye también la Galería de los Ganadores, la Esfera de los Sueños, la Alberca de los Sueños y el pabellón México Siempre Gana, áreas diseñadas para promover la historia y las costumbres que forman parte de la identidad nacional.

Esta iniciativa recorrerá un total de nueve municipios distribuidos en seis entidades de la República Mexicana, sumando 12 fechas de presentación orientadas a recuperar los espacios públicos como puntos de encuentro comunitario.

Tras su paso por Metepec, la muestra continuará su trayecto en Cuernavaca, Morelos, el 18 de noviembre; posteriormente se trasladará a Acapulco, Guerrero, los días 21 y 22, para después llegar a la ciudad de Oaxaca de Juárez el 25 de noviembre.

La unidad móvil operará en un horario de 11:00 a 19:00 horas ofreciendo acceso libre con atracciones como la Lotería Mexicana Gigante y la Cabina de los Niños Gritones. ı Foto: Especial.

En la fase final de la gira, la unidad móvil visitará la capital de Puebla los días 28 y 29 de noviembre; el puerto de Veracruz el 1 de diciembre; Xalapa el 3 de diciembre; San Pedro Cholula el 5 y 6 de diciembre; y concluirá en Córdoba, Veracruz, el 8 de diciembre.

El proyecto surge tras el recibimiento de su edición inaugural en 2025, buscando conectar con nuevas generaciones a través del entretenimiento pedagógico en plazas públicas.

Con 256 años de trayectoria institucional en el país, la LOTENAL busca mediante este esfuerzo acercar su acervo histórico a la ciudadanía y mantener viva la memoria colectiva de los sorteos en México.

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JVR