Aseguran más de 8 kilos de metanfetamina y cocaína en envíos postales del AICM

Autoridades federales detectaron cinco envíos postales con distintas sustancias en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), entre ellos paquetes con metanfetamina y cocaína que tenían como destino Filipinas y Gran Bretaña, además de cargamentos de ketamina y extracto de ayahuasca procedentes de Europa y Sudamérica.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) informó que cuatro de las intervenciones permitieron asegurar 1.871 kilogramos de clorhidrato de metanfetamina, 525 gramos de cocaína, 3.5 kilos de ketamina y 2.84 de extracto de ayahuasca, con apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR).

En el área de exportación, los agentes localizaron un cargamento de metanfetamina que saldría de la capital mexicana rumbo a Filipinas. La revisión de otro paquete, cuyo destino era Gran Bretaña, permitió descubrir más de medio kilogramo de clorhidrato de cocaína.

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🛃 La #ANAM, en coordinación con @SEMAR_mx, @FGRMexico, @CorreosdeMexico y @SSPCMexico, realizó cinco intervenciones en envíos postales en la aduana del @AICM_mx.

📦 Se aseguró metanfetamina (aprox. 1.87 kg con destino a Filipinas), cocaína (525 g a Gran Bretaña), ketamina… pic.twitter.com/yXTwkkxAua — Aduanas de México (@AduanasMx) November 13, 2026

Por otra parte, las inspecciones a mercancías provenientes del extranjero permitieron identificar dos cargamentos adicionales. El primero llegó de Perú con aproximadamente 2.84 kilogramos de extracto de ayahuasca, mientras que el segundo procedía de España y contenía 3.5 kilos de clorhidrato de ketamina.

Una quinta intervención ocurrió durante la revisión de paquetería internacional procedente de territorio español con destino a Cancún, Quintana Roo, después de que los equipos de rayos X detectaron alteraciones en la densidad del contenido.

Ante las irregularidades, el personal aduanero solicitó el apoyo de un binomio canino, cuyo marcaje motivó una inspección física. Los agentes encontraron cinco tubos de plástico que ocultaban diez bolsas con 2.72 kilogramos de una sustancia granulada de color blanco.

El análisis preliminar identificó el material como marbofloxacina. Sin embargo, las autoridades enviaron una muestra a la Unidad Técnica de Asesoría y Muestreo para determinar su composición, por lo que la identificación definitiva permanece pendiente.

Correos de México mantiene bajo su resguardo esta última mercancía, a diferencia de los otros cuatro envíos en cuyo aseguramiento intervino la FGR.

Las acciones contaron con la participación de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de la ANAM y la Fiscalía, como parte de los controles de inspección sobre mercancías que ingresan o salen del país a través del servicio postal.

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MSL