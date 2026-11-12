Godoy pide evitar interrogatorios innecesarios y revictimización de menores

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, llamó a las autoridades a evitar interrogatorios innecesarios, garantizar espacios seguros y respetar las condiciones emocionales de niñas, niños y adolescentes que enfrentan procesos de justicia, con especial atención a quienes denuncian delitos o se encuentran en conflicto con la ley penal.

Durante la inauguración del Segundo Congreso Nacional para la Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, este 12 de noviembre, la funcionaria sostuvo que las instituciones deben adoptar criterios que garanticen el interés superior de la niñez, con perspectiva de género y mecanismos que impidan la revictimización.

“Ese compromiso también debe expresarse en las tareas cotidianas, explicar con palabras sencillas qué ocurrirá después de una denuncia, respetar sus tiempos y condiciones emocionales, garantizar espacios seguros, evitar interrogatorios innecesarios”, expresó Godoy Ramos, quien destacó la importancia de reconocer las distintas formas en que los menores manifiestan situaciones de violencia o temor.

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La protección de la niñez, siempre será una prioridad en cualquier institución de justicia.

Bajo esta noción, asistí al @INACIPE para inaugurar el Segundo Congreso Nacional de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como parte de las acciones del Sistema Nacional… pic.twitter.com/7ksTTcyMU6 — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) November 12, 2026

El encuentro, que concluirá el 13 de noviembre, reúne a representantes de instituciones de procuración e impartición de justicia para abordar los derechos de la infancia, la atención especializada y los mecanismos de protección. La Fiscalía General de la República (FGR), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA) y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) participan en su organización.

Como parte de su intervención, la titular de la FGR explicó que el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 contempla acciones para fortalecer las investigaciones, la especialización del personal y la coordinación entre autoridades, bajo un enfoque que considere las necesidades particulares de este sector de la población.

Respecto a los adolescentes en conflicto con la ley, Godoy señaló que las instituciones deben revisar los estándares de representación jurídica, los mecanismos de justicia restaurativa y las condiciones de reinserción social, además de incorporar la atención a la salud mental.

“Es el espacio para reflexionar colectivamente sobre el rol de las autoridades y los estándares de la representación en el sistema de justicia penal para adolescentes, la importancia de la justicia restaurativa y la reinserción social para este grupo, así como su cuidado y su salud mental”, puntualizó.

Por su parte, Fabiola María Salas Ambriz, procuradora federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, planteó que las decisiones institucionales deben considerar las opiniones y necesidades de quienes pertenecen a este grupo de edad, en lugar de limitar su participación en los procedimientos que afectan sus derechos.

“Este congreso es una oportunidad para intercambiar experiencias y fortalecer nuestras capacidades, y por supuesto para seguir fortaleciendo entre todas y todos la coordinación”, afirmó Salas Ambriz.

Rocío García Pérez, titular del Sistema Nacional DIF, destacó la necesidad de ampliar la colaboración entre dependencias para garantizar el acceso a la justicia y los mecanismos de protección de la infancia, mientras que Jorge Nader Kuri, rector del INACIPE, resaltó la importancia de aprovechar la experiencia de fiscales, magistrados y especialistas para mejorar la respuesta institucional.

Además de las mesas de trabajo y actividades de capacitación, los organizadores realizaron una ceremonia de premiación de concursos artísticos, entre ellos el certamen de fotografía con celular sobre los ideales de justicia 2026, que contó con la participación de las niñas que obtuvieron los primeros lugares.

Entre los asistentes figuraron Maribel Bojorges Beltrán, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas, y Rubén Ernesto Martínez Rodríguez, director general de Normatividad, Promoción y Difusión de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como representantes de distintas instancias judiciales.

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MSL