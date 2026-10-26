Ernestina Godoy pone en marcha módulos de atención ciudadana de la FGR

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, puso en marcha un nuevo sistema de atención ciudadana en las 32 entidades del país, con el propósito de facilitar el acceso a los servicios de procuración de justicia y recuperar la confianza de la población en las instituciones.

Durante una ceremonia en Pachuca, Hidalgo, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR) formalizó el inicio de operaciones de los Módulos de Atención Social (MAS) ¡Sí Confío!, que ofrecerán orientación, información y asistencia inicial a quienes acudan a las representaciones federales.

Godoy Ramos sostuvo que el funcionamiento de estos espacios exige cambios en la relación entre los servidores públicos y la ciudadanía, particularmente en el trato a víctimas y personas que buscan presentar denuncias o solicitar información sobre sus asuntos.

“Implica trabajar todos los días con honestidad, humanismo, con ética y transparencia para fortalecer, recuperar la confianza de la sociedad en sus instituciones y en el valor que tiene el Estado de Derecho como un camino seguro hacia la paz y la recomposición social”, expresó.

La Fiscal General de la República @ErnestinaGodoy_ puso en marcha los Módulos de Atención Social (MAS) en Hidalgo, con el objetivo de acercar los servicios de procuración de justicia a la ciudadanía y fortalecer la atención directa a las personas.



⚖️ Con estas acciones, la #FGR… pic.twitter.com/buQw5V2aE3 — FGR México (@FGRMexico) October 26, 2026

La fiscal general destacó que la atención cotidiana constituye uno de los elementos necesarios para restablecer la comunicación entre las autoridades y quienes recurren a ellas en busca de justicia. En ese sentido, planteó que las personas deben tener certeza sobre el manejo de sus datos, el desarrollo de las investigaciones y la respuesta institucional.

Por su parte, David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, explicó que el proyecto pretende establecer criterios uniformes de atención en todas las sedes federales, desde la recepción de solicitudes hasta la canalización de los asuntos a las áreas correspondientes.

El funcionario señaló que los módulos deberán ofrecer un servicio profesional y accesible, de acuerdo con las necesidades particulares de cada solicitante. También planteó la necesidad de eliminar prácticas que provoquen temor o desconfianza entre quienes acuden a las instalaciones de la institución.

A su vez, Laura Ayehrim Pérez Alfonzo, coordinadora general de los MAS, sostuvo que el respeto a la dignidad de las personas debe constituir una obligación común para el personal encargado del primer contacto, sin importar la ubicación de las oficinas o las circunstancias de cada caso.

“El respeto a la dignidad de una persona no puede depender de quién la tienda, cuántas veces insista, y de que esta sepa explicar bien qué es lo que sucede. Debe ser el punto de partida de nuestra atención, un trato digno en todas las sedes”, afirmó.

Julio Menchaca Salazar, gobernador de Hidalgo, también participó en el acto y consideró que la transformación de la antigua Procuraduría General de la República en Fiscalía tuvo entre sus objetivos reducir la distancia entre las instituciones de justicia y la población.

El mandatario estatal respaldó la apertura nacional de los módulos y expresó que las acciones destinadas a ofrecer mayor certeza y seguridad a la ciudadanía contribuyen al propósito de acercar los servicios públicos a quienes los necesitan.

La ceremonia contó con la participación virtual y simultánea de las representaciones de la FGR en las 32 entidades federativas.

Ernestina Godoy, Fiscal General de la República ı Foto: Cuartoscuro

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT