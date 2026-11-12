En más de cinco kilos de ropa

Hallan 8 playeras con posible cocaína en paquete enviado desde el AICM a Chile

El envío contenía 19 prendas de vestir y fue detectado mediante equipos de rayos X y la intervención de un binomio canino en el área de exportación

Detectan más de cinco kilos de ropa con posible cocaína en el AICM
Detectan más de cinco kilos de ropa con posible cocaína en el AICM Foto: X: GabSeguridadMX
Por:
Elizabeth Hernández

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) detectó ocho playeras impregnadas con una sustancia que dio positivo preliminar a cocaína, dentro de un paquete postal con destino a Chile, en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El envío contenía 19 prendas de vestir, de las cuales ocho eran camisetas blancas con material presuntamente ilícito, cuyo peso aproximado alcanzó los 5.34 kilogramos, de acuerdo con el reporte oficial. Las autoridades aún deben confirmar su composición mediante análisis de laboratorio.

Personal aduanero descubrió irregularidades en la densidad del paquete durante una inspección con equipos de rayos X en el área de exportación del Centro Postal Mecanizado. La alerta motivó la intervención de un binomio canino, que también identificó indicios de sustancias ilícitas.

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Tras la revisión inicial, los agentes abrieron el envío y examinaron su contenido. Una muestra de las prendas pasó por un dispositivo especializado en identificación de drogas, cuya prueba arrojó un resultado preliminar positivo a cocaína.

La ANAM remitió el material a la Unidad Técnica de Asesoría y Muestreo (UTAM) de la aduana del AICM para determinar su composición, mientras Correos de México mantuvo bajo resguardo la mercancía.

En las labores participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y personal del servicio postal, en coordinación con las autoridades aduaneras.

Hasta el momento, las instituciones federales no han informado sobre personas detenidas ni han identificado al remitente o destinatario del paquete que pretendía salir del país hacia territorio chileno.

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MSL

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