Presume Secretaría de Energía que México se blindó del alza de combustibles

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, defendió ante el Senado la estrategia del Gobierno federal y aseguró que México evitó los aumentos en combustibles que golpearon a otros países.

“Aquí no se dio el incremento de precios que se dio en Europa y que se dio en Estados Unidos”, afirmó en su comparecencia ante la Comisión de Energía, en la Glosa del Segundo Informe de Claudia Sheinbaum.

Atribuyó esa contención de la inflación al fortalecimiento de Pemex. “Controlamos la inflación debido a que fortalecimos a Petróleos Mexicanos y estamos produciendo más combustibles”, dijo. La refinación pasó de 925 mil a un millón 107 mil barriles diarios, un aumento de 18.8 por ciento.

Informó que la deuda financiera de Pemex bajó 9 por ciento respecto a 2025 y 27 por ciento frente a 2018, y quedó en 77 mil 600 millones de dólares, su nivel más bajo desde 2014. Agregó que los ingresos de la petrolera crecieron 29 por ciento en el primer semestre y que se pagaron 952 mil millones de pesos a proveedores y contratistas.

La funcionaria destacó que la gasolina regular se mantiene por debajo de 24 pesos por litro y el diésel por debajo de 27. Dijo que, en términos reales, la electricidad para las familias es hoy “sensiblemente más barata”.

Sobre la soberanía energética, afirmó que el Estado no puede dejar combustibles y electricidad “al ciego juego de las fuerzas del mercado”, aunque reconoció que 75 por ciento del gas natural que consume el país viene de Estados Unidos.

Principales resultados del sector energético

Comparecencia de la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, ante el Senado de la República, en el marco de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Shenbaum Pardo:

Fortalecimiento de la CFE y generación eléctrica

El Gobierno de México estableció la meta de incorporar 32 mil megawatts (MW) de nueva capacidad de generación eléctrica hacia 2030, para atender el crecimiento de la demanda derivado del Plan México, los polos de desarrollo y la llegada de nuevas inversiones.

De los 32 mil MW proyectados, 22 mil MW (cerca del 70%) corresponderán a energías renovables, mientras que alrededor de 10 mil MW provendrán de centrales modernas de ciclo combinado que construirá la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Con esta estrategia, se busca incrementar la participación de las fuentes renovables en la generación eléctrica, de 23% en 2024 a 38% en 2030.

El Estado mexicano aportará al menos 54% de la energía eléctrica del país, mediante el fortalecimiento de la capacidad pública instalada.

Durante los primeros dos años de gobierno entraron en operación comercial seis nuevas centrales de ciclo combinado, que aportan 3 mil 200 MW adicionales al sistema eléctrico y benefician directamente a 7.6 millones de personas.

Las cuatro centrales restantes de un paquete de 10 proyectos iniciados en la administración anterior entrarán en operación el próximo año y aportarán otros 3 mil 075 MW. Se ubican en Yucatán, Veracruz, Durango y Sonora.

El programa de gobierno contempla 16 nuevas centrales completamente públicas, a cargo de la CFE, entre las que destacan cinco de ciclo combinado y una de combustión interna.

También se incorporarán las etapas tres y cuatro de la central fotovoltaica de Puerto Peñasco, que aportarán 580 MW adicionales. Al concluir la administración, se prevé que toda la capacidad de esta central esté en operación, con un total de 1,000 MW de energía limpia.

Ocho centrales hidroeléctricas están en proceso de modernización y repotenciación.

El conjunto de proyectos de energía firme pública permitirá evitar la emisión de 26.3 millones de toneladas de dióxido de carbono al año.



Proyectos mixtos y privados de generación eléctrica

Se seleccionaron 102 proyectos mixtos y 19 proyectos privados, con tecnologías fotovoltaica y eólica, que incrementarán la capacidad de generación en 18 mil MW adicionales.

Los proyectos se ubican en regiones que requieren mayor capacidad de generación, conforme a la planeación vinculante, y estarán acompañados de inversiones en redes de transmisión y distribución para evitar congestionamientos.

En los proyectos mixtos, la propiedad de los activos corresponde al Estado mexicano; estos no se ceden ni se concesionan.

Se prevé que, a finales del próximo año, haya más de 140 centrales de generación eléctrica en construcción, como parte del plan de fortalecimiento de la CFE y del sector energético.

Transmisión y distribución eléctrica

El Gobierno de México realiza inversiones públicas superiores a 165 mil 226 millones de pesos en infraestructura de transmisión y de más de 75 mil millones de pesos en distribución eléctrica.

En materia de transmisión, se reportan 35 proyectos terminados, 83 en ejecución y 37 por iniciar. Durante el segundo año de gobierno concluyeron 19 proyectos y comenzaron otros 53.

En distribución se concluyeron 32 nuevas estaciones, se realizaron 57 ampliaciones de subestaciones existentes y se ejecutaron 1,538 obras de modernización de las redes generales.

Entre las obras estratégicas destacan la modernización, el refuerzo y el incremento de la capacidad de transmisión en Baja California, Hidalgo, Jalisco, Tabasco y Veracruz.

También avanzan los proyectos de redes eléctricas inteligentes en Coahuila, Guerrero y Oaxaca, así como la ampliación de la red, el reemplazo de transformadores y nuevas líneas de transmisión en distintas regiones del país.

Infraestructura de gasoductos y seguridad del suministro

El Plan Nacional de Gasoductos contempla una inversión superior a 141 mil millones de pesos hacia 2030: cerca de 54 mil millones de pesos por parte de la CFE y más de 87 mil millones de pesos a cargo del Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS).

La CFE desarrolla nueve gasoductos estratégicos, que en conjunto suman cerca de 1,700 kilómetros de extensión.

Actualmente están en construcción tres proyectos de la CFE: o Cuxtal III: ampliará la capacidad del sistema Mayakán en 307 millones de pies cúbicos diarios. o Centauro del Norte, tramos 1 y 2: tendrá capacidad para transportar 400 millones de pies cúbicos diarios. o Reruteo Guaymas-El Oro: restablecerá la capacidad original del gasoducto en 510 millones de pies cúbicos diarios.

Por su parte, CENAGAS avanza en tres proyectos estratégicos: el gasoducto de Coatzacoalcos, el libramiento Reynosa —concluido este año— y el gasoducto Naco-Hermosillo-Guaymas.

Estos tres proyectos de CENAGAS aportarán en conjunto 3 mil 635 millones de pies cúbicos de capacidad y fortalecerán la conectividad y el suministro de gas natural en distintas regiones del país.

El gasoducto de Coatzacoalcos abastecerá el Polo de Desarrollo para el Bienestar de Coatzacoalcos y fortalecerá la infraestructura del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

El libramiento Reynosa permitirá desviar el transporte de gas fuera de la zona urbana de esa ciudad.

En conjunto, estos proyectos ampliarán la conectividad de la red y la capacidad de transporte hacia el sur, sureste y noreste del país.

Justicia energética y electrificación de comunidades

Durante los primeros dos años de gobierno se realizaron 21 mil 359 obras de electrificación, en beneficio de 600 mil personas de 13 mil comunidades apartadas, con una inversión de 12 mil 807 millones de pesos.

Al finalizar el sexenio se proyecta alcanzar 42 mil 221 obras de electrificación en todo el país, con una inversión total de 18 mil 916 millones de pesos.

El objetivo es garantizar que todos los hogares del país cuenten con electricidad antes de concluir la administración, priorizando a las comunidades históricamente relegadas.

La política de justicia energética busca que el acceso a la electricidad y a los energéticos no dependa exclusivamente de criterios de rentabilidad económica, sino que se garantice como parte del bienestar y los derechos de la población.

La planeación de los proyectos energéticos incorpora la opinión de las comunidades y busca que los beneficios lleguen a todas las regiones del país.

Estabilidad de precios de combustibles y tarifas eléctricas

Se mantiene la estrategia para estabilizar el precio de la gasolina regular por debajo de 24 pesos por litro, como medida para contribuir a la contención de la inflación.

Se sumaron voluntariamente 13 mil 065 estaciones de servicio a la iniciativa para mantener el precio de la gasolina regular por debajo de ese nivel.

También se alcanzó un acuerdo voluntario para mantener el precio del diésel por debajo de 27 pesos por litro, con la participación de 8 mil 983 estaciones de servicio.

En ambas iniciativas participa voluntariamente alrededor del 90% de las estaciones de servicio del país.

Las tarifas eléctricas se han mantenido por debajo del incremento generalizado de precios durante los últimos dos años, por lo que, en términos reales, la electricidad para las familias es hoy sensiblemente más barata.

La secretaria señaló que se ha cumplido el compromiso presidencial número 16 de no aumentar los precios de los energéticos ni las tarifas eléctricas por encima de la inflación.

Desarrollo científico, tecnológico y transición energética

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) obtuvo 29 patentes y avanza en la construcción de la primera planta para producir catalizadores a escala industrial, insumos que anteriormente se adquirían en el extranjero.

El IMP también desarrolla herramientas para evaluar el potencial geotérmico de pozos petroleros inactivos, procesos para producir diésel renovable y combustible sustentable de aviación, así como una metodología para identificar litio en aguas de pozos petroleros.

El Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) trabaja en el desarrollo y mejora del primer inversor fotovoltaico mexicano, en colaboración con la iniciativa privada, para avanzar hacia su fabricación y comercialización.

El INEEL impulsa la exploración de pozos geotérmicos en la península de Baja California. En este contexto, la secretaria destacó que la CFE busca duplicar su capacidad de generación eléctrica mediante geotermia.

El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) integró nuevas centrales con 4 mil 360 MW a la red eléctrica durante los dos primeros años de gobierno.

En materia de eficiencia energética, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) impulsó normas y medidas de ahorro en empresas e instituciones públicas, con un ahorro estimado de 9 mil 132 GW/h, según la unidad consignada en la versión estenográfica.

Los acuerdos voluntarios con la iniciativa privada permitirán ahorrar hasta 7% del consumo hacia 2028, equivalente a 1,336 GW/h, de acuerdo con el documento.

Fortalecimiento institucional y regulación energética

La Comisión Nacional de Energía (CNE), creada tras la reforma de simplificación orgánica, concentra las funciones de regulación y supervisión de los sectores eléctrico y de hidrocarburos, así como la determinación de tarifas y precios.

En poco más de un año, la CNE adecuó el marco normativo, emitió las reglas correspondientes y atendió 6 mil 114 trámites de hidrocarburos que se encontraban pendientes en la anterior Comisión Reguladora de Energía.

La estrategia de simplificación y digitalización del sector ya comprende 32 trámites críticos.

Se concretó la digitalización total del trámite de Manifestación de Impacto Social del Sector Energético (MISSE), mediante el cual se identifican los posibles efectos de los proyectos energéticos en las comunidades y territorios, así como las medidas para atenderlos.

Este mecanismo fortalece la justicia energética al garantizar que las opiniones y preocupaciones de las comunidades sean consideradas desde el inicio de la planeación de los proyectos.

Refinación y producción de combustibles

Pemex alcanzó un procesamiento de 1 millón 240 mil barriles diarios de crudo, el nivel más alto desde 2013, como resultado de la rehabilitación y modernización del Sistema Nacional de Refinación (SNR).

Entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, el procesamiento de crudo aumentó casi 20%, al pasar de 925 mil a 1 millón 107 mil barriles diarios.

La producción promedio de destilados de alto valor superó los 758 mil barriles diarios, un incremento de 27.6% respecto al periodo anterior, cuando se registraron 594 mil barriles diarios.

Entre enero y septiembre de 2026, las ventas de gasolinas y diésel aumentaron 17%.

Fortalecimiento financiero

Al tercer trimestre de 2026, la deuda financiera de Pemex se ubicó en 77 mil 600 millones de dólares, una reducción de 9% respecto a 2025 y de 27% frente a 2018, su nivel más bajo desde 2014.

Durante los últimos 21 meses, Pemex realizó pagos por 952 mil millones de pesos a proveedores y contratistas, contribuyendo a reactivar la cadena productiva y fortalecer la proveeduría nacional.

En febrero de 2026, Pemex regresó al mercado local de capitales con una colocación de 31 mil 500 millones de pesos en certificados bursátiles.

La emisión registró una demanda 2.5 veces superior al monto ofertado y una tasa de referencia 42 puntos base por debajo de la tasa inicial, reflejo de la confianza de los inversionistas.

Exploración y producción de hidrocarburos

Pemex mantiene el objetivo de estabilizar la producción de hidrocarburos líquidos en 1.8 millones de barriles diarios hacia 2030.

Entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, la producción promedio de gas natural alcanzó 4 mil 897 millones de pies cúbicos diarios, casi 98% de la meta de 5 mil millones.

Durante el segundo año de gobierno, Pemex concluyó 109 pozos, de los cuales 99 fueron de desarrollo y 10 exploratorios.

En junio de 2026, Pemex formalizó un memorándum de entendimiento con Petrobras para impulsar proyectos conjuntos de exploración y producción, particularmente en aguas profundas.

Gas natural y soberanía energética

México enfrenta el reto de reducir su dependencia del exterior: 75% del gas natural que consume proviene de Estados Unidos, y 93% de ese gas se extrae mediante fracturación hidráulica (fracking).

Un comité de expertos y especialistas analiza la viabilidad de aprovechar los yacimientos no convencionales en las cuencas de Sabinas, Burgos y Picachos, bajo criterios científicos y con la protección del agua para consumo humano y del medio ambiente como prioridad.

Petroquímica y fertilizantes

Entre enero y septiembre de 2026, la producción de petroquímicos aumentó 14%, al pasar de 649 mil a 740 mil toneladas, impulsada principalmente por el desempeño de los complejos de Cosoleacaque y La Cangrejera.

La producción de fertilizantes alcanzó 871 mil toneladas, un crecimiento de 21% respecto al mismo periodo de 2025.

La producción de urea registró un incremento de 51%.

El Gobierno de México realiza una inversión superior a 25 mil millones de pesos para construir plantas de amoniaco y urea en el complejo de Escolín, con el propósito de fortalecer el abasto de fertilizantes para el campo mexicano y contribuir al programa Fertilizantes para el Bienestar.

Versión estenográfica del mensaje inicial de la secretaria de Energía Luz Elena González Escobar, en su comparecencia ante la Comisión de Energía del Senado de la República.

Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía:

Con su permiso, presidenta; muy buenos días, senadoras y senadores de la República. Es un honor acudir nuevamente aquí, a la Cámara Alta del Congreso de la Unión Mexicano.

Saludo con aprecio a la presidenta de la Comisión de Energía, senadora Beatriz Robles Gutiérrez; al presidente de la Mesa Directiva, que hizo el favor de recibirme, Higinio Martínez.

Saludo también a todos los senadores de la comisión, al director de Petróleos Mexicanos, Juan Carlos Carpio Fragoso; a las y los funcionarios de la Secretaría de Energía, y a los directivos de todos los institutos del sector energético.

Me presento con mucho respeto ante esta soberanía para rendir cuentas sobre el estado que guarda el sector energético nacional.

Lo hacemos en el marco de la glosa del segundo informe de gobierno de la presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en cumplimiento a los artículos 69 y 93 constitucionales.

Lo hago personalmente con la convicción y el orgullo de formar parte de un proyecto de nación cuyo objetivo cardinal es el bienestar de todas y todos los mexicanos. Y también lo hago con la satisfacción de que nuestro trabajo está dando sus frutos, tal y como la presidenta indicó como parte de los 100 compromisos para el segundo piso de la transformación de México.

A dos años del inicio de la actual administración, hemos consolidado la recuperación del sector energético y lo hemos devuelto al pueblo de México. Venimos de décadas de padecer políticas neoliberales que redujeron la capacidad del Estado para conducir el sector, que fragmentaron a las empresas públicas y que gestionaron a la energía como mercancía asequible al mejor postor.

Pues bien, la nueva política energética está revirtiendo eso y con ello estamos recuperando y fortaleciendo nuestra soberanía nacional.

A diferencia del pasado, desde finales de 2018 la energía se concibe como un elemento estratégico fundamental para el desarrollo nacional, la parte vital que mueve la sociedad y la economía.

Bajo esta visión, durante el primer año de gobierno y con el respaldo de esta soberanía, sentamos las bases de un nuevo marco que reorientó y ordenó al sector energético del país a partir de cuatro principios: Asegurar la rectoría del Estado en la planeación, ejecución y seguimiento de las actividades energéticas.

Establecimos una planeación vinculante para todos los actores, tanto públicos como privados, y a dos años, ahora, todas las actividades y proyectos de energía se rigen por una planeación que atiende a las necesidades del país con criterios técnicos de justicia energética y datos que respaldan las decisiones.

Cada gran proyecto de energía, eléctrico, de hidrocarburos, de gas, es analizado y se evalúa según su necesidad, sus impactos, beneficios y costos, lo cual garantiza que los proyectos se desarrollen en los lugares que más se requieren y con las tecnologías más convenientes para cuidar nuestro medio ambiente.

El segundo principio, es fortalecer a las empresas públicas del Estado. Con esto queremos garantizar el abasto suficiente y confiable de los energéticos.

Si queremos consolidar la soberanía nacional, no podemos dejar la provisión eléctrica, de combustibles, de petroquímicos al ciego juego de las fuerzas del mercado, pues impacta en el ejercicio de los derechos de los mexicanos y en la continuidad y vitalidad de las actividades económicas y sociales de nuestro país.

Con esta visión, la prioridad ha sido el continuo fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos. Les devolvimos a nuestras empresas públicas su vocación de servicio público y las dotamos de regímenes simplificados y modernos para que puedan ejecutar sus misiones con eficiencia y mayor productividad. El tercer principio es impulsar la transición energética.

El Estado entiende y asume su responsabilidad con la sociedad mexicana y con la comunidad internacional, cumpliendo los compromisos contraídos, particularmente en el combate al cambio climático. Asumimos este compromiso desde la vocación que nos da ser un equipo en el sector energético de trabajo que en buena parte viene y proviene del sector ambiental.

De modo que la política energética promueve activamente la incorporación acelerada de energías renovables, la modernización de la infraestructura y el fomento de la eficiencia energética. Y el cuarto principio, no menos importante es reincorporar la justicia energética a toda política y toda decisión del sector.

En otras palabras, asegurar que el desarrollo energético beneficie en estos años; incorporar la opinión de las comunidades en el desarrollo de los proyectos; atender a las poblaciones históricamente relegadas y proteger la economía de los hogares con combustibles asequibles. Rectoría del Estado, fortalecimiento de las empresas públicas, transición energética y convertir a la energía en un instrumento de justicia social. Esas son las columnas del nuevo marco institucional que ha transformado y seguirá en los próximos años transformando la energía en México.

En el sector eléctrico, desde el primer año nos planteamos la meta de incorporar 32,000 megawatts de nueva capacidad de generación para el 2030.

La meta de esta nueva capacidad surge del análisis y las estimaciones sobre el crecimiento esperado de la demanda eléctrica, considerando la implementación del Plan México, la instalación de los polos de desarrollo y el bienestar y la llegada de nuevas inversiones. Pero este crecimiento no lo vamos a realizar de cualquier manera ni por cualquier medio, sino estamos dando prioridad absoluta a la incorporación de tecnologías limpias y renovables.

Se trata de garantizar la electricidad que requieren las regiones y los estados, al mismo tiempo que vamos a avanzar en el logro de metas ambientales. Por tal motivo, de la capacidad total a instalar de los 32,000 megawatts, cerca del 70%, 22,000 megawatts adicionales, son de energía renovable, y el resto, alrededor de 10,000 megawatts, son de fuentes firmes a partir de centrales modernas de ciclo combinado que elaborará la Comisión Federal de Electricidad.

Esta estrategia nos permite garantizar la confiabilidad del sistema e ir avanzando en la transición energética con la entrada de centrales que aprovechan la energía del sol, la fuerza del viento, el calor de la tierra, recursos ampliamente disponibles en nuestro territorio y que no necesitamos comprar. También contempla el aprovechamiento de la infraestructura existente con un plan integral de rehabilitación, modernización y repotenciación de centrales hidroeléctricas, que es otra fuente de energía limpia.

Con todo esto incrementaremos la participación de fuentes renovables de la inyección de energía eléctrica de 23% en 2024 a 38% en 2030, dando cumplimiento al compromiso número 70 de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Es importante resaltar que, al incrementar la capacidad pública instalada, el Estado mexicano aportará al menos el 54% de la energía eléctrica del país.

Esta meta no es menor, pues previene la gradual pérdida de participación pública que tanto codició la política neoliberal y que provocó que entre el año 2000 y el 2020 el Estado pasara de producir el 99% de la generación eléctrica al 40% de la generación eléctrica. La estrategia que estamos desarrollando fortalece la capacidad del país para hacer frente a la volatilidad internacional a fenómenos naturales y a conflictos geopolíticos y eso también contribuye a tener tarifas eléctricas estables en beneficio de los hogares mexicanos.

En México esta crisis que se está viviendo a nivel internacional no la sufrimos de manera directa los y las mexicanas. ¿Por qué? Porque fortalecimos nuestra soberanía, aquí no se dio el incremento de precios que se dio en Europa y que se dio en Estados Unidos por los combustibles. Aquí controlamos la inflación debido a que fortalecimos a Petróleos Mexicanos y estamos produciendo más combustibles.

Como lo dije, las metas ya están planteadas y los resultados ya son tangibles. En los primeros dos años de gobierno hemos puesto en operación comercial seis nuevas centrales de ciclo combinado, Salamanca y Guanajuato, Villa de Reyes en San Luis Potosí, el Sauz en Querétaro, Elvia Carrillo Puerto en Yucatán, Manzanillo 3 en Colima y González Ortega en Baja California. Estas centrales aportan ya 3,200 MW de capacidad adicional al sistema eléctrico y benefician directamente a 7.6 millones de mexicanas y mexicanos.

Esta infraestructura forma parte de 10 centrales iniciadas en la administración pasada. Las cuatro centrales restantes de estas 10 son las que estaremos inaugurando en el próximo año y se trata de las centrales en Yucatán, Veracruz, Durango y Sonora, que aportarán otros 3,075 MW. El programa de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum contempla además adicionalmente 16 nuevas centrales completamente públicas que van a ser hechas por la Comisión Federal de Electricidad y entre ellas destacan cinco de ciclo combinado y una más de combustión interna.

Además, dos centrales también totalmente públicas renovables, que son la secuencia tres y cuatro de la central fotovoltaica de Puerto Peñasco, que incorporarán 580 MW.

Aquí decirles, antes de que concluya la administración, vamos a tener en operación al 100% toda la capacidad de Puerto Peñasco, estamos hablando de 1,000 MW adicionales de energía limpia y otras ocho centrales hidroeléctricas que también están en proceso de modernización y repotenciación que entrarán en operación en esta administración.

Este gran paquete de energía firme pública evitará la emisión de 26.3 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Estamos realizando inversiones públicas históricas en generación en nuevas plantas que se van a completar con proyectos de desarrollo mixto entre la CFE y también con proyectos privados.

Respecto a los proyectos mixtos y privados, quiero decir que, sobre todo los proyectos mixtos son unos esquemas muy bondadosos, porque la propiedad, a diferencia del pasado y de los anteriores, la propiedad es del Estado y sus activos no se ceden ni se concesionan, son propiedad del Estado. Hemos seleccionado ya 102 proyectos mixtos y 19 proyectos privados con tecnología fotovoltaica y eólica.

Se ubican en las regiones que necesitan mayor capacidad de generación de acuerdo a la planeación vinculante y se acompañan de inversiones de redes de transmisión y distribución para evitar el congestionamiento de la red. Estas nuevas plantas incrementarán la capacidad de generación en 18,000 MW adicionales.

De esta manera, a finales del próximo año vamos a tener más de 140 centrales de generación en construcción, un hito en la historia de México, pues prácticamente en 2 años estamos desarrollando la capacidad prevista en el plan de fortalecimiento de la CFE y en el plan del sector energético y ya son una realidad. Todas las inversiones para la construcción de centrales de generación eléctrica se acompañan a su vez de inversiones en infraestructura de transmisión y distribución y son igualmente relevantes, porque de ellas depende que la energía nueva llegue hasta las plantas de generación, a los hogares y a las empresas.

Las inversiones que estamos realizando, estas también totalmente públicas, ascienden a más de 165,226 millones de pesos para transmisión y más de 75,000 millones de pesos en distribución, ya que como saben, estas actividades son exclusivas del Estado y aquí también hay buenos resultados ya a dos años, a dos años de inicio del gobierno. En materia de transmisión llevamos 35 proyectos terminados, 83 están en ejecución y 37 por iniciar. Tan solo en el segundo año concluimos 19 y 53 iniciaron su ejecución.

En distribución concluimos 32 nuevas estaciones, 57 ampliaciones de subestaciones existentes y realizamos 1,538 obras de modernización de las redes generales. Aquí quiero destacar las obras de modernización, refuerzo e incremento de la capacidad de transmisión en Baja California, Hidalgo, Jalisco, Tabasco y Veracruz, las redes eléctricas inteligentes en Coahuila, Guerrero y Oaxaca, la ampliación de la red y reemplazo de transformadores entre Huetamo y Tamaulipas y líneas de transmisión en Querétaro, entre otros.

Pasando al sector hidrocarburos, quiero informarles que el plan estratégico de Pemex también muestra resultados ciertos, demostrables que están allí a la vista para revisión de esta honorable Cámara. Gracias al trabajo coordinado por la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía y Pemex, nuestra empresa de todos los mexicanos ha mejorado de manera rotunda en el renglón financiero. Al tercer trimestre de 2026, la deuda financiera de la empresa se ubicó en 77,600 millones de dólares, manteniéndose en niveles históricamente bajos tras una reducción de 9% con respecto a 2025, pero del 27% con respecto a 2018, situándose hoy en su nivel más bajo desde 2014.

Del mismo modo, avanza el cumplimiento de los compromisos con proveedores y contratistas que tanto agobiaba a las regiones.

En los últimos 21 meses hemos cubierto pagos por 952,000 millones de pesos, gracias a lo cual se ha reactivado la cadena productiva de todo el sector y estamos fortaleciendo la proveeduría de la empresa en general. Con esto, Pemex ha comenzado a recuperar la confianza en los inversionistas y en febrero volvió al mercado local de capitales con la colocación de 31,500 millones de pesos en certificados bursátiles.

Aquí quiero resaltar que se tuvo en esta colocación una demanda 2.5 veces el monto ofertado y una tasa de referencia obtenida 42 puntos base por debajo de la tasa inicial; es decir, hay confianza en el mercado de inversionistas en nuestra petrolera.

Estos resultados son parte de un plan trazado, estamos avanzando conforme lo previsto en el plan estratégico, estamos reduciendo las vulnerabilidades heredadas, estamos consolidando la generación de recursos para una mejor operativa, disminuyendo la dependencia de recursos presupuestales de Pemex a la par que estabilizamos la producción de crudo, incrementamos su procesamiento, aumentamos la refinación, incrementamos la producción de fertilizantes y petroquímicos y mejoramos las ventas de Pemex.

Así, en cuanto a la producción de hidrocarburos líquidos nos propusimos estabilizarla en 1.8 millones de barriles diarios hacia el 2030. Este es un nivel suficiente para atender la demanda interna de combustibles y avanzar en la transición energética.

En cuanto al gas natural, fundamental para la generación eléctrica, la actividad industrial, comercial y el consumo residencial, también incrementamos la producción nacional. La meta de producción en el plan de Petróleos Mexicanos es de 5,000 millones de pies cúbicos diarios y entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026 podemos reportar que promediamos 4,897 millones, de los cuales el 98% fue aportado por Petróleos Mexicanos.

Para ampliar y sostener la producción hemos intensificado las actividades de exploración. En este segundo año Pemex concluyó 109 pozos, 99 de desarrollo y 10 exploratorios.

En esta tarea Pemex también suma esfuerzos con empresas de probada experiencia y capacidad en la industria, como la brasileña Petrobras, con la que firmamos un memorándum de entendimiento en junio pasado para trabajar de manera conjunta en exploración y producción, sobre todo en aguas profundas donde esta petrolera es líder mundial en este tipo de exploración. Esta colaboración nos permite ampliar las capacidades nacionales en proyectos marinos ultraprofundos, con lo cual esperamos incorporar recursos a las reservas y a la producción en el mediano plazo.

El fortalecimiento de Pemex nos ayudará a atender uno de los principales retos del sector, la dependencia del gas importado. Hoy el 75% del gas natural que consumimos proviene de los Estados Unidos y 93% de ese gas se extrae con fracking.

Por eso la presidenta instruyó la creación de un comité de expertos científicos y especialistas del sector público que estudie el potencial extractivo del gas natural en yacimientos no convencionales de nuestro país con técnicas que, sobre todo, protejan al medio ambiente y el agua.

Este comité ya presentó sus hallazgos, recomendó a Pemex continuar analizando la viabilidad y la extracción en las cuencas Sabinas-Burgos-Picachos en Coahuila y Nuevo León y Burgos en Tamaulipas para confirmar la presencia de gas, verificar que exista la posibilidad de extraer agua salobre en pozos profundos y que estos pozos no estén conectados con otros cuerpos dulces de aguas superficiales. En ese trabajo se encuentran en estos momentos Petróleos Mexicanos.

Quiero ser enfática en este punto, no permitiremos que se afecte el agua para consumo humano y cualquier actividad exploratoria tiene que realizarse con el mayor cuidado en base a la evidencia científica en mano y de la mano con las comunidades locales.

En refinación estamos avanzando con paso firme hacia la autosuficiencia de combustibles. Continuamos el trabajo iniciado con el presidente López Obrador para la rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación, la construcción de la refinería Olmeca y la compra de Deer Park.

Hoy estamos incrementando la capacidad de nuestras refinerías y sacando el mayor provecho al crudo extraído del suelo mexicano. Gracias a estas acciones entre octubre de 2025 y septiembre de 2026 el procesamiento en las refinerías del país creció casi 20% respecto del año anterior, al pasar de 925,000 barriles diarios a 1,107,000 barriles diarios. Y el día de ayer, quiero informar que Pemex informó a su vez que alcanzamos el nivel más alto de producción desde 2013 con 1 millón 240 mil barriles diarios.

Sí funciona esta estrategia de fortalecimiento interno. Como este resultado, la producción promedio de destilados de alto valor llegó a poco más de 758,000 barriles diarios, 27.6% más que la producción registrada en el periodo anterior, que andaba apenas alcanzaba los 594,000 barriles al día.

Con estos resultados estamos reduciendo nuestra dependencia a las importaciones y justo en este momento de incertidumbre y volatilidad internacional que limita el abasto de petróleo y combustibles en el mundo, nosotros como país nos estamos fortaleciendo.

En línea con este resultado, entre enero y septiembre de 2026, aumentó el volumen de ventas de gasolina y de diésel en 17%. Otro resultado importante es la recuperación de la producción de petroquímicos y fertilizantes, cadenas productivas estratégicas que por años quedaron en el abandono. Hoy vuelven a servir a la industria nacional y al campo mexicano.

En el segundo año de gobierno, la producción de petroquímicos creció 14% anual, pasando de 649,000 toneladas a 740,000 toneladas entre enero y septiembre de 2026, comparada con la producción del mismo periodo de 2025, principalmente gracias al buen desempeño de los complejos petroquímicos de Cosoleacaque y de la Cangrejera. Por su parte, la producción de fertilizantes sumó 871,000 toneladas entre enero y septiembre de 2026, que es 21% por encima de la producción acumulada al mismo periodo del año anterior. Aquí destaca la producción de urea, que creció 51%.

Estos resultados se potenciarán—es apenas el inicio de la recuperación de nuestra petroquímica y de nuestros fertilizantes—, se van a potenciar gracias a la inversión de más de 25,000 millones de pesos que estamos realizando para la construcción de plantas de amoníaco y urea en el complejo de Escolín.

Que darán mayor disponibilidad de fertilizantes al sector agrícola y contribuirán al abasto del programa de fertilizantes para el bienestar. Con la recuperación de esta industria, la soberanía energética se traduce también en soberanía alimentaria, uno de los objetivos centrales del Plan Nacional de Desarrollo de nuestra presidenta.

Para completar la estrategia de mayor disponibilidad de gas natural, también estamos ampliando y modernizando la red de gasoductos del país, como garantía para tener una garantía del suministro seguro y suficiente en las centrales de CFE y acompañar también el crecimiento industrial de nuestro país.

El Plan Nacional de Gasoductos contempla una inversión de más de 141,000 millones de pesos hacia 2030. Cerca de 54,000 millones serán invertidos por la CFE y más de 87,000 millones por el Centro Nacional de Control del Gas Natural, el CENAGAS. La CFE desarrolla nueve gasoductos estratégicos que en conjunto suman cerca de 1,700 km de extensión.

Estos son, ya están en construcción tres: el Cuxtal 3, que ampliará la capacidad del sistema Mayakán en 307 millones de pies cúbicos diarios; el Centauro del Norte, en sus tramos 1 y 2, con capacidad para transportar 400 millones de pies cúbicos diarios; y el reruteo Guaymas-El Oro, que restablecerá la capacidad original de ese mismo gasoducto en 510 millones de pies cúbicos diarios.

Y por su parte, el CENAGAS avanza en tres proyectos: el gasoducto de Coatzacoalcos, que abastecerá el polo de desarrollo para el bienestar Coatzacoalcos y fortalecerá toda la infraestructura del corredor del interoceánico del Istmo de Tehuantepec; el libramiento Reynosa, que ya terminamos este año, que desvía el transporte del gas fuera de la zona urbana de Reynosa; y el gasoducto Naco-Hermosillo-Guaymas, que en conjunto aportarán 3,635 millones de pies cúbicos de capacidad.

La conectividad de la red se amplía, así como la capacidad de transporte hacia el sur, sureste y el noreste del país con estos proyectos. Este es un gobierno cercano a la gente y la justicia energética es uno de los pilares de nuestra política nacional. Queremos que la energía llegue a todos los rincones del país, por eso, y no sería suficiente si no procuramos precios accesibles a las familias.

La energía no debe ser un privilegio ni un lujo, es un insumo vital para que los mexicanos y las mexicanas podamos ejercer nuestros derechos. Antes, llevar electricidad a las comunidades más apartadas —con eso de que las empresas públicas eran productivas— era un asunto que se determinaba con criterios de eficiencia y rentabilidad, pero se dejaba fuera la justicia social. Esto se terminó con la reforma que nosotros y esta soberanía hizo.

Por ello, durante estos dos años hemos realizado 21,359 obras de electrificación en beneficio de 600,000 personas de 13,000 comunidades apartadas, con una inversión de 12,807 millones de pesos, para que estas familias puedan contar con electricidad, mejoren su calidad de vida y no importando que no sean proyectos que, desde el punto de vista de rentabilidad económica, sean sustanciosos negocios; es una cuestión de justicia social. Al final del sexenio habremos realizado 42,221 obras de electrificación en todo el país, con una inversión de 18,916 millones de pesos.

El objetivo es llevar electricidad a todos los hogares de nuestro país antes de que acabe este sexenio, y lo vamos a lograr. Renovamos la estrategia para estabilizar también el precio de la gasolina, que mantiene el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro. Esta estrategia es fundamental a nivel nacional para la contención de la inflación. A esta iniciativa se sumaron de manera voluntaria y solidaria 13,065 estaciones de servicio.

Además, alcanzamos también un acuerdo voluntario, hay que decir, es un sector complicado, pero fueron acuerdos voluntarios con las empresas gasolineras para mantener el precio del diésel por debajo de 27 pesos por litro, con la participación de 8,983 estaciones. En ambos casos, participan de manera voluntaria alrededor del 90% de las estaciones del país.

En cuanto a las tarifas eléctricas, hemos mantenido su nivel por debajo del incremento generalizado de precios en estos dos años. Es decir, en términos reales, la energía eléctrica para las familias es hoy sensiblemente más barata.

Así, señoras y señores legisladores, hemos dado cumplimiento al compromiso presidencial número 16 de no aumentar los precios de los energéticos, ni las tarifas por encima de la inflación. Así ha sido a pesar del contexto internacional tan complejo que estamos viviendo en el mundo. Si me lo permiten, aguanto tomar unos minutitos más porque es importante.

El sector energético es muy grande, hay muchas instituciones y sí quisiera también hablar que la soberanía energética también requiere de capacidad científica y tecnológica propia, por eso seguimos fortaleciendo a los organismos sectorizados de la Secretaría de Energía como centros estratégicos del Estado, que también se habían abandonado. Hoy estamos desarrollando en el sector energético conocimiento y tecnología que antes debíamos buscar fuera del país. En este periodo el Instituto Mexicano del Petróleo obtuvo 29 patentes y avanza en la construcción de la primera planta para producir catalizadores a escala industrial, insumos para la refinación que hasta ahora adquiríamos en el exterior.

Además, desarrolla herramientas para evaluar el potencial geotérmico de pozos petroleros inactivos, realiza procesos para producir diésel renovable, combustible sustentable de aviación y desarrolla una metodología para identificar litio en aguas de los pozos petroleros, combinación entre el Instituto Mexicano del Petróleo y Pemex. El Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias desarrolló hace unos años el primer inversor fotovoltaico mexicano y hoy se colabora con la iniciativa privada para mejorar su eficiencia y avanzar hacia su fabricación y comercialización.

Así también el INEEL impulsa la perforación exploratoria de pozos geotérmicos en la península de Baja California. Este es un punto muy importante. Nosotros éramos pioneros en geotermia en nuestro país. También fue abandonado durante los años anteriores del neoliberalismo y perdimos ese liderazgo mundial que teníamos. Lo vamos a recuperar también. La Comisión Federal de Electricidad va a duplicar su capacidad de generación con geotermia y se están haciendo todas las investigaciones a través de nuestros institutos.

Por parte del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, también se producen radiofármacos para el diagnóstico y tratamiento del cáncer en la única instalación certificada en el país, abastece de estos insumos al IMSS, al IMSS-Bienestar, que presentan alrededor del 80% del mercado nacional y sus radiofármacos se han utilizado ya en al menos 9,902 pacientes, con lo cual el sector energético también está contribuyendo a mejorar la salud de las personas.

En cuanto a la seguridad nuclear del país, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas realiza todas las inspecciones que se requieren a nuestra central nucleoeléctrica Laguna Verde para garantizar la operación segura, pero apoyó también con especialistas de monitoreo radiológico en las tres sedes durante el mundial. Y respecto al Centro Nacional de Control de Energía, que es el responsable del Sistema Eléctrico Nacional, también decirles que en estos dos años integró nuevas centrales con 4,360 MW a la red. Por otro lado, para fortalecer la eficiencia energética, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía impulsó normas y medidas de ahorro entre empresas e instituciones públicas, lo cual permitió un ahorro estimado de 9,132 GW/h, equivalentes a cerca del 68% de la electricidad que se metió en total en la Ciudad de México.

Esto también es un gran logro en eficiencia energética y también se formalizaron acuerdos voluntarios de eficiencia energética. Estos acuerdos con la iniciativa privada van a permitir ahorrar hasta 7% del consumo hacia 2028, equivalente a 1,336 GW/h. Y por último, en materia de regulación, con la reforma constitucional de simplificación orgánica, la Comisión Nacional de Energía, la CNE, de reciente creación, es la que regula y supervisa las actividades de los sectores eléctricos e hidrocarburos que determina las tarifas y los precios, es decir, con esta institución sustituimos dos comisiones reguladoras en una sola, haciéndola más eficiente y con independencia técnica para coadyuvar los objetivos del sector. Y en poco más de un año, la CNE adecuó toda la regulación del marco normativo, emitió todas las reglas y al mismo tiempo ha dado atención a 6,114 trámites de hidrocarburos que tenían pendientes la Comisión Reguladora de Energía, así como otorgar los permisos en energía eléctrica y de hidrocarburos. Todos estos trabajos y proyectos estratégicos se han expuesto aquí y han sido facilitados por una amplia estrategia de simplificación y digitalización del sector que ya abarca 32 trámites críticos.

Hay un logro importante que también quisiera resaltar, que fue la digitalización total del trámite de Manifestación de Impacto Social del Sector Energético –la MISSE–, porque a través de esta manifestación, eso pocas personas lo saben, pero a través de esta manifestación se identifican los potenciales efectos que un proyecto energético puede ocasionar en las comunidades y en los territorios donde se desarrolla y se definen las medidas para atenderlo, entonces este trámite materializa otro elemento más de la justicia energética que es garantizar a las comunidades que sus opiniones cuentan, que sus preocupaciones son escuchadas y tomadas en cuenta desde el arranque de la planeación, cosa que no existía anteriormente.

Para nosotros, el desarrollo energético tiene sentido cuando sus beneficios llegan a la gente y cuando se construye con respeto y compañía del pueblo de México y de sus territorios.

Estos son algunos de los avances más relevantes del sector energético que podemos mostrar ya el día de hoy, a dos años de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Conforme a las indicaciones de nuestra presidenta, hoy el sector energético vuelve a estar bajo la conducción del pueblo y vuelve a ser un pilar del desarrollo nacional, con empresas públicas fuertes, con una planeación que da rumbo al sector y con una decidida transición hacia energías renovables.

Aún hay retos enormes, hay resistencias poderosas, pero también estamos avanzando muy rápido. Hay una presidenta que sabe muy bien a dónde quiere llevar el sector energético de nuestro país, se avanzó un gran trecho en lo constitucional gracias a esta legislatura, en lo legal, en lo institucional y este año el ejecutivo ya está también dando avances importantes en la realidad material de estas reformas.

Agradezco muchísimo la oportunidad de presentarles de esta soberanía estos avances y digo enfáticamente que la colaboración con el poder legislativo ha sido fundamental para construir todo este nuevo marco y lo seguirá haciendo en el futuro inmediato. Con el mayor respeto, quedo a su disposición para atender sus preguntas y comentarios y la Secretaría de Energía queda a las órdenes de esta soberanía.

Muchísimas gracias.

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