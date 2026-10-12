Marina asegura 1.2 toneladas de cocaína frente a costas de Oaxaca; hay 6 detenidos

La Secretaría de Marina (Semar) aseguró aproximadamente 1.2 toneladas de presunta cocaína y detuvo a seis personas durante una operación marítima en el océano Pacífico, a 677 kilómetros al sur de Huatulco, Oaxaca, en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos.

Así lo informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en una publicación en X, donde destacó que la acción forma parte de los esfuerzos para combatir el narcotráfico por vía marítima.

Las seis personas detenidas fueron presentadas ante las autoridades, mientras que el cargamento fue entregado a la FGR. ı Foto: Semar

Estiman “golpe al narco” de más de 289 millones de pesos por decomiso

Posteriormente, la Semar precisó, a través de un comunicado, que el cargamento estaba distribuido en 46 bultos, con un peso aproximado de mil 268 kilogramos.

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La localización de la embarcación ocurrió durante un vuelo de patrullaje y vigilancia, que dio paso al despliegue de unidades aéreas y de superficie de la Armada de México.

Operación fue ejecutada 677 kilómetros al sur de Huatulco, Oaxaca. ı Foto: Semar

Las seis personas detenidas fueron informadas de sus derechos y quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Por su parte, la presunta droga fue trasladada a la Vigésima Segunda Zona Naval, en Puerto Chiapas, para su posterior entrega a la Fiscalía General de la República (FGR), que determinará el peso ministerial de la sustancia.

Acciones operativas contra el tráfico de droga evitan que sustancias lleguen a las calles y afecten a jóvenes, dijo García Harfuch. ı Foto: Semar

La dependencia estimó que el aseguramiento representa una afectación económica de 289 millones 104 mil pesos para los grupos delictivos. Asimismo, calculó que la operación impidió que aproximadamente 2 millones 536 mil dosis llegaran al mercado de drogas.

Van más de 90 toneladas de cocaína aseguradas en operaciones marítimas

En su mensaje, García Harfuch indicó que, durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Marina ha asegurado más de 90 toneladas de cocaína en operaciones marítimas.

Guardia Costera de Estados Unidos contribuyó a la operación en aguas mexicanas. ı Foto: Semar

El funcionario sostuvo que estos decomisos reducen los recursos de las organizaciones criminales y, en consecuencia, contribuyen a la seguridad del país.

“Esto [el decomiso] representa millones de dosis que se dejan de vender en las calles y millones de dólares que dejan de ingresar a las organizaciones criminales para comprar armas, cooptar y corromper a jóvenes y autoridades, y generar más violencia en nuestro país”, se lee en el mensaje de García Harfuch.

En una operación marítima de @SEMAR_mx, en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos @USCG fueron detenidas seis personas y aseguradas aproximadamente 1.2 toneladas de cocaína a bordo de una embarcación frente a las costas de Oaxaca.



Durante la administración de la… pic.twitter.com/xjJ2asEKMz — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 12, 2026

Por su parte, la Semar señaló que el operativo forma parte de las labores permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre, con las que busca inhibir actividades ilícitas en aguas nacionales y debilitar las capacidades operativas y financieras de los grupos delictivos.

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