Cae Ariel ‘N’, alias ‘El Cabra’, identificado como uno de los líderes de la ‘Mara 18′

Autoridades federales arrestaron en Villahermosa, Tabasco, a Óscar Ariel ‘N’, alias “El Cabra”, identificado como uno de los líderes de la organización Mara 18 y objetivo de las autoridades de El Salvador.

A través de redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que La Cabra cuenta con una orden aprehensión internacional por su presunta participación en al menos 15 homicidios, delitos sexuales y narcomenudeo.

En Villahermosa, Tabasco, elementos de @SEMAR_mx, @Defensamx1, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico y autoridades estatales detuvieron a Óscar Ariel “N”, alias “El Cabra”, identificado como uno de los líderes de la organización criminal “Mara 18” y objetivo de las autoridades de El Salvador.… pic.twitter.com/4Eq6ZpOizY — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 12, 2026

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FGR