Cae Ariel ‘N’, alias ‘El Cabra’, identificado como uno de los líderes de la ‘Mara 18′

Autoridades federales arrestaron en Villahermosa, Tabasco, a Óscar Ariel ‘N’, alias “El Cabra”, identificado como uno de los líderes de la organización Mara 18 y objetivo de las autoridades de El Salvador.
A través de redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que La Cabra cuenta con una orden aprehensión internacional por su presunta participación en al menos 15 homicidios, delitos sexuales y narcomenudeo.
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FGR