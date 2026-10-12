Informa Omar García Harfuch

Cae Ariel ‘N’, alias ‘El Cabra’, identificado como uno de los líderes de la ‘Mara 18′

Cuenta con una orden de aprehensión internacional por su presunta participación en al menos 15 homicidios, delitos sexuales y narcomenudeo

Imagen del detenido por parte de autoridades federales.
Imagen del detenido por parte de autoridades federales. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

Autoridades federales arrestaron en Villahermosa, Tabasco, a Óscar Ariel ‘N’, alias “El Cabra”, identificado como uno de los líderes de la organización Mara 18 y objetivo de las autoridades de El Salvador.

A través de redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que La Cabra cuenta con una orden aprehensión internacional por su presunta participación en al menos 15 homicidios, delitos sexuales y narcomenudeo.

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