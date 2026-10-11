Cae Eliceo ‘N’, alias ‘El Junior’, líder de célula vinculada con ‘Los Rusos’ y relacionado con extorsiones en Acapulco

Y con ataque a agentes en octubre

Fuerzas federales detuvieron en Acapulco, Guerrero, a Eliceo “N”, alias “El Junior”, identificado como líder de una célula delictiva vinculada al grupo criminal “Los Rusos”, y relacionado con extorsiones en ese municipio.

Así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien destacó que el detenido está vinculado a actos de extorsión contra comerciantes del Mercado Central de Acapulco, así como homicidios y ataques contra transportistas.

Además, a alias “El Junior” le fueron decomisadas dos armas de fuego, cartuchos, 300 dosis de droga y una camioneta.

A "El Junior" le decomisaron droga y armas. ı Foto: SSPC

Omar García Harfuch agradeció a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, por su “apoyo y cooperación para fortalecer la coordinación y las acciones de seguridad” en el estado.

“El Junior” es el séptimo detenido por ataque contra agentes de SSPC en 2025, informa Harfuch

Por otro lado, Omar García Harfuch informó que alias “El Junior” es el séptimo detenido por el ataque que sufrieron agentes de la institución que encabeza en octubre de 2025.

“Este sería el séptimo detenido relacionado con la célula que atacó a nuestros compañeros de @SSPCMexico en octubre de 2025 mientras los agentes federales realizaban operativos para detener extorsionadores”, escribió García Harfuch en X.

En Acapulco, Guerrero, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, compañeros de @SSPCMexico y @SEMAR_mx en coordinación con la Policía Estatal y la Fiscalía del Estado de Guerrero detuvieron a Eliceo V N , alias “El Junior”, líder de una célula criminal… pic.twitter.com/RPmsFTCNmH — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 11, 2026

En el mismo sentido, el titular de la SSPC destacó que “las agresiones contra nuestros compañeros no quedarán impunes”.

“Con esta detención suman siete personas detenidas y un presunto sicario muerto en relación con estos hechos”, escribió García Harfuch, si bien no aclaró si el presunto agresor abatido es una nueva persona o el mismo que ya había se había registrado durante las primeras detenciones por los hechos ocurridos en octubre de 2025.

Así fue la agresión a agentes de la SSPC en octubre de 2025

Como se reportó en su momento, el 18 de octubre de 2025 agentes de la SSPC realizaban labores de investigación e inteligencia en Acapulco, Guerrero, cuando fueron blanco de una agresión armada.

El enfrentamiento y la respuesta coordinada de las fuerzas de seguridad dejaron un saldo preliminar de tres elementos de la SSPC heridos (quienes posteriormente recibieron atención médica y fueron reportados fuera de peligro) y un agresor abatido en el lugar.

Dos de los seis detenidos en octubre de 2025 por agresión contra agentes de la SSPC en Acapulco ocurrida ese mismo mes. ı Foto: CORTESÍA Milenio

Días después del atentado, el titular de la Secretaría informó que fueron detenidas seis personas por esta emboscada, entre ellas un sujeto identificado como Antonio “N”, señalado como presunto autor intelectual y líder operativo local de la célula criminal responsable del ataque.

En dichos operativos también se aseguraron armas de fuego y cargamentos de droga.

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