Cae en Acapulco operadora del grupo Los Rusos

LA FISCALÍA General del Estado de Guerrero dio a conocer la aprehensión de Yareli Nathaly “N”, identificada como presunta integrante del grupo delictivo Los Rusos, que opera como brazo armado de la facción La Mayiza perteneciente al Cártel de Sinaloa.

A la detenida se le acusa de cometer el delito de extorsión agravada en agravio de una víctima con identidad reservada.

La fiscalía informó que, de acuerdo con las investigaciones, la detenida, en compañía de dos personas más, presuntamente exigía pagos económicos periódicos a la víctima para permitirle continuar con sus labores en el puerto.

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La detención ocurrió en la colonia Progreso, gracias a los trabajos coordinados entre la Fiscalía de Guerrero, la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Defensa y Policía Estatal.

El Tip: EL GRUPO delictivo ha sido vinculado con investigaciones por secuestro, extorsión, homicidio, tráfico de drogas, narcomenudeo e ilícitos relacionados con armas de fuego.

Tras su detención, fue puesta a disposición del juez de control que la requiere, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

“La Fiscalía General del Estado de Guerrero refrenda su compromiso de combatir la extorsión y llevar ante la justicia a quienes sean señalados como probables responsables”, subrayó la institución de procuración de justicia.

El pasado 3 de septiembre, un operativo conjunto de autoridades federales y estatales permitió la captura, en Lomas de Angelópolis, Puebla, de Govén Ulisses “N”, alias El Amarillo, identificado como un objetivo prioritario y presunto líder de una célula criminal vinculada con el grupo denominado Los Rusos, con presencia principalmente en el puerto de Acapulco, Guerrero.

3 Estados tienen la mayor presencia de Los Rusos

De acuerdo con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, El Amarillo es señalado como uno de los principales generadores de violencia de dicha organización y estaría relacionado con delitos como extorsión, secuestro, privación ilegal de la libertad, homicidio, así como tráfico y distribución de drogas.