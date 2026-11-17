Morena descartó repetir las encuestas para definir a sus coordinadores estatales y distritales rumbo a las elecciones de 2027, pese a las inconformidades que persisten en algunas entidades, particularmente en Michoacán, donde militantes y aliados han cuestionado los resultados de los procesos internos.

Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, sostuvo que los resultados ya fueron dados a conocer y que los aspirantes conocieron previamente las reglas y el método de selección, por lo que no existe intención de reabrir las mediciones.

“No se van a repetir las encuestas en ningún lugar de donde ya se definió quiénes están como coordinadores”, afirmó.

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En entrevista radiofonica, la dirigente reconoció que existen diferencias entre Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), derivadas de los procesos internos y de la definición de candidaturas, pero aseguró que las dirigencias mantienen reuniones semanales para avanzar en la construcción de la coalición electoral.

Explicó que recientemente se intensificaron los encuentros con ambos partidos, debido a que ya comenzó el calendario de preparación electoral en las entidades y deben concretarse los convenios de alianza. Como ejemplo, mencionó la solicitud de convenio común presentada con el PT y el Verde para Guerrero.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, en imagen de archivo ı Foto: Especial

Hernández Mora reconoció que la relación con el PT implica discusiones y críticas, al tratarse de dos partidos con origen de izquierda, pero aseguró que existe un espacio de diálogo entre las dirigencias nacionales para resolver las diferencias.

En ese contexto, se refirió a las declaraciones del coordinador parlamentario del PT, Reginaldo Sandoval, y aclaró que el diputado no forma parte de la mesa de diálogo que ella mantiene con la dirigencia nacional petista.

Sobre Michoacán, donde las inconformidades han sido más insistentes, explicó que durante los procesos internos tanto el PT como el Verde realizaron propuestas para respaldar perfiles de Morena en los lugares donde no contaban con cuadros propios. En esa entidad, dijo, el PT respaldó a un aspirante morenista.

La dirigente también reconoció que los procesos de selección han generado inconformidades entre los militantes, debido a la cantidad de liderazgos que participan y a la competencia por los espacios políticos.

Como ejemplo, mencionó que Morena recibió cinco mil registros para las coordinaciones distritales, de los cuales únicamente 300 perfiles serán designados.

Reginaldo Sandoval, diputado y coordinador del PT, en una fotografía de abril de 2026 ı Foto: Cuartoscuro

Sin embargo, sostuvo que las diferencias deberán resolverse mediante el diálogo y la construcción de acuerdos, sin perder de vista el objetivo electoral de mantener la coalición y ganar la mayoría de los cargos en disputa.

“Yo creo firmemente que la política es para eso, para resolver problemas, ponerse de acuerdo en lo común”, expresó.

Hernández Mora defendió además la alianza con el PT y el PVEM, al señalar que su importancia no debe medirse exclusivamente por el porcentaje de votación individual de cada partido, sino por su contribución a la estrategia electoral conjunta.

Argumentó que la coalición permitió a Morena y sus aliados alcanzar la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, pues la distribución de distritos y candidaturas plurinominales se realizó mediante proyecciones de votación y conforme a los límites establecidos en la legislación electoral.

“Una coalición, una candidatura común o cualquier tipo de acuerdo de tres partidos ayuda mucho a la estrategia electoralmente”, sostuvo.

Finalmente, adelantó que Morena prepara nuevas convocatorias para definir coordinaciones distritales locales y municipales. Detalló que todavía quedan más de 16 mil posiciones por definir y que la intención es cerrar el año con el mayor número de acuerdos y definiciones en las entidades.

La dirigente insistió en que, aunque existen diferencias y cuestionamientos internos, la dirigencia nacional no contempla modificar los resultados de las encuestas que ya concluyeron.

Sobre las declaraciones de @ReginaldoSF_PT , quien, estoy segura, habla a título personal y no necesariamente a nombre del @PTnacionalMX, sostengo lo siguiente:



Ya en diversas ocasiones ha dicho cosas que faltan a la verdad y al respeto del diálogo político entre aliados.



Por… — Citlalli Hernández Mora (@CitlaHM) November 13, 2026

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