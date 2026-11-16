La SEP registró más de 7 millones de descargas y 43 millones de consultas en la plataforma de la Constancia de Situación Profesional.

Los ciudadanos en México ya pueden validar sus cédulas profesionales, cursos y diplomas en un solo trámite digital. La Secretaría de Educación Pública (SEP) registró más de 7 millones de descargas y 43 millones de consultas en la plataforma de la Constancia de Situación Profesional.

Este servicio en línea opera a través del portal oficial de la Dirección General de Profesiones (DGP). Su objetivo principal es facilitar los procesos de contratación, promociones laborales y verificación de credenciales académicas tanto en el sector público como en empresas privadas del país.

Como parte de esta estrategia de digitalización, la dependencia presentó la versión 2.0 del documento. Esta actualización integra más de 220 mil cédulas estatales y federales, además de 800 mil registros de certificaciones, talleres y diplomados mediante el Módulo de Insignias Abiertas.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, explicó que el sistema incluye ahora un apartado para detectar cédulas profesionales sancionadas o inhabilitadas, lo cual brinda certeza jurídica a las instituciones e impide la suplantación o falsificación de documentos oficiales.

“Estas innovaciones amplían el reconocimiento de las competencias adquiridas a lo largo de la vida y fortalecen el acceso a servicios digitales más seguros y transparentes”, destacó Delgado Carrillo sobre la iniciativa impulsada por la administración federal.

Adicionalmente, el esquema incorporó la Constancia de Aprendizajes a lo Largo de la Vida, enfocada en personas sin título universitario pero con capacitaciones acreditadas. Este apartado suma más de 1.2 millones de registros en el sistema educativo nacional.

La plataforma también añade los registros de la Escuela de Buen Gobierno de la Secretaría de Anticorrupción. Esta medida busca transparentar la formación continua de los servidores públicos en temas como ciberseguridad, administración, ética y combate a la corrupción.

Finalmente, en coordinación con la Agencia de Transformación Digital, la cédula profesional electrónica se integrará directamente al sistema Expediente MX. Con esta medida, el gobierno federal busca simplificar la burocracia y garantizar un historial académico unificado para la ciudadanía.

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JVR