México ratifica compromiso con la atención integral a la primera infancia: Mario Delgado

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, afirmó que el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha expresado un compromiso firme con la atención integral a la primera infancia.

Al participar en la primera Cumbre Latinoamericana de Inversión en Primera Infancia, señaló que, desde el ámbito educativo, se asume la misión de garantizar servicios de educación inicial y preescolar con calidad, así como acompañar a las familias.

Delgado Carrillo ratificó la voluntad del gobierno de México de generar condiciones más equitativas y propicias para el desarrollo pleno de las infancias, así como de invertir en la primera infancia de manera corresponsable, mediante la coordinación de todos los sectores y ámbitos de la vida pública.

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En presencia del canciller Roberto Velasco Álvarez, indicó que los países de América Latina y el Caribe trabajan para fortalecer la atención y los servicios dirigidos a la primera infancia.

“Sabemos que en esa etapa se construyen las bases del aprendizaje, de la salud física y mental, del lenguaje, de la regulación emocional y de la convivencia, además de muchas otras capacidades que acompañarán a las personas durante toda la vida” Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP



En el Salón Morelos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Mario Delgado destacó que las reformas constitucionales de 2019 reconocen a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho; establecen que la educación inicial es el primer nivel de la educación básica y obligan a la SEP a garantizarla e impartirla.

Explicó que la Política Nacional de Educación Inicial de 2022 representó un paso fundamental para ofrecer servicios que favorezcan el desarrollo integral de niñas y niños, ampliar la cobertura con equidad e impulsar prácticas de crianza enriquecidas y vínculos afectivos sólidos. Asimismo, señaló que el Currículum Nacional para la Educación Inicial de 2023 establece, en concordancia con la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y el Plan de Estudios 2022, los contenidos que se imparten en todo el país.

Aseguró que el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 reconoce la relevancia de invertir en la primera infancia para impulsar el desarrollo integral, la inclusión social, la reducción de desigualdades y el bienestar de la población. Además, incorpora la propuesta de la “República de y para las niñas y los niños”, que reafirma la voluntad del gobierno de México de generar condiciones más equitativas y propicias para el desarrollo pleno de las infancias, subrayó.

Desde la SEP se impulsa la profesionalización de los agentes educativos mediante acciones de formación focalizadas, así como el desarrollo de materiales, talleres, cursos y acompañamiento en distintas entidades. Añadió que los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) confirman una importante disminución de la fecundidad en el país: entre 2019 y 2024, la tasa global pasó de 1.9 a 1.2 hijas e hijos por mujer, lo que plantea nuevos desafíos, pero también oportunidades para la educación.

En 2025, la propia encuesta estimó una población de 5.1 millones de niñas y niños de 3 a 5 años. Con base en estos resultados y en la matrícula registrada por la SEP, la cobertura estimada de preescolar pasó de 71.9 por ciento en el ciclo escolar 2019-2020 a 74.9 por ciento en 2025-2026, su nivel más alto de la última década, concluyó.

cehr