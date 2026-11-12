SEP y comisión del Senado acuerdan ampliar coordinación para impulsar la Nueva Escuela Mexicana

La SEP y la Comisión de Educación del Senado acordaron ampliar canales de diálogo para impulsar la Nueva Escuela Mexicana.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, y la presidenta de la Comisión de Educación del Senado de la República, Cynthia López Castro, acordaron ampliar los canales de diálogo y coordinación interinstitucional para impulsar iniciativas en favor de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y generar mayores oportunidades de formación para niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Durante la reunión de trabajo, los legisladores reconocieron la apertura al diálogo mostrada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la dependencia educativa, así como los avances registrados en la expansión del sistema de becas, la atención prioritaria hacia los estados de la región Sur-Sureste y el mejoramiento de la infraestructura escolar. Asimismo, reiteraron su disposición para construir consensos que atiendan los retos del sector educativo.

En su intervención, el secretario de Educación Pública destacó que, bajo el principio rector de que la educación pública es un derecho, el Gobierno de México avanza hacia la cobertura universal de becas, alcanzando actualmente a más de 19.5 millones de beneficiarias y beneficiarios en todo el país.

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De igual forma, detalló que el programa La Escuela es Nuestra (LEEN) atiende a más de 73 mil comunidades escolares mediante una inversión anual cercana a los 25 mil millones de pesos.

Estos recursos públicos son administrados de manera directa por los comités escolares para ejecutar obras, rehabilitar planteles y adquirir equipamiento educativo.

Entre los ejes centrales expuestos ante el Senado destaca la ampliación del Bachillerato Nacional, estrategia que contempla la creación de 156 mil nuevos espacios educativos durante 2026 y proyecta una meta de 400 mil lugares hacia el año 2030.

“Por qué se tiene que hacer examen para entrar a un bachillerato y correr el riesgo de ser excluido y quedarse sin futuro como ocurrió en el neoliberalismo. Esto fue lo que se preguntó la Presidenta Claudia Sheinbaum y por eso estamos llegando a una meta histórica de nuevos lugares para las y los estudiantes”, sentenció Delgado Carrillo.

Hoy recibimos a la senadora @cynthialopezc1, nueva presidenta de la Comisión de Educación del Senado de la República. Coincidimos en el compromiso de impulsar el ambicioso proyecto de nuestra presidenta @Claudiashein para transformar la educación en México.



Dentro de poco… pic.twitter.com/oK85CxoB55 — Mario Delgado (@mario_delgado) November 13, 2026

El funcionario federal también ponderó los alcances de la estrategia Vive saludable, vive feliz, mediante la cual se ha valorado a 10.9 millones de estudiantes en más de 83 mil escuelas primarias públicas. En el ámbito laboral del magisterio, reportó la entrega de 200 mil nuevas basificaciones docentes —sumando 1.2 millones desde 2018—, además de incrementos salariales y 74 mil cambios de centro de trabajo.

Finalmente, Mario Delgado subrayó la relevancia de sumar esfuerzos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo para garantizar los derechos laborales de maestras y maestros, así como concretar el acceso pleno a la educación para la niñez y juventud, “como lo mandata la Constitución, pero el segundo piso de la Cuarta Transformación lo está plasmando en los hechos”.

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JVR