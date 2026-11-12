IMSS refuerza atención contra diabetes e hipertensión en la Mixteca con 214 unidades

Zoé Robledo anunció la incorporación del Seguro Social al proyecto de atención integral en comunidades de Oaxaca; contempla personal médico bilingüe, telemedicina y detección oportuna de enfermedades crónicas.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) incorporará 214 unidades médicas rurales a una estrategia integral para prevenir y controlar la diabetes y la hipertensión arterial en la región Mixteca, con el objetivo de ampliar la detección temprana y garantizar atención médica y seguimiento a pacientes de comunidades indígenas.

Durante el lanzamiento del proyecto “Intervención integral para la prevención y control de la diabetes e hipertensión en la región Mixteca”, el director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que la institución fortalecerá sus servicios mediante la incorporación de personal de salud bilingüe, herramientas de telemedicina y el expediente clínico electrónico.

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Hoy junto al secretario de @SSalud_mx, Dr. David Kershenobich, el @IMSS_Bienestar, las y los representantes de @el_BID, del @BancoMundialLAC, de la @OPSOMSMexico, del @inspmx y de la World Diabetes Foundation, pusimos en marcha el proyecto Intervención Integral para la Prevención… pic.twitter.com/3J9pYPOnGZ — Zoé Robledo (@zoerobledo) November 13, 2026

El funcionario destacó la presencia histórica del Seguro Social en Oaxaca, donde actualmente brinda atención a más de 800 mil derechohabientes del régimen ordinario y a un millón 116 mil personas mediante los servicios que anteriormente formaban parte del programa IMSS-Coplamar.

Durante el acto, realizado en la Sala “Dr. Guillermo Soberón Acevedo” de la Secretaría de Salud, autoridades del sector señalaron que la diabetes y la hipertensión arterial representan dos de los principales desafíos de salud pública en México, debido a sus efectos en la calidad de vida y la necesidad de atención médica permanente.

La estrategia contempla cinco etapas de intervención: prevención, tamizaje y detección oportuna, diagnóstico, tratamiento, así como control y seguimiento de los pacientes.

#ComunicadoSalud



Sector Salud pone en marcha estrategia integral contra diabetes e hipertensión en la Mixteca oaxaqueña



➡️ Sector Salud pone en marcha estrategia integral contra diabetes e hipertensión en la Mixteca oaxaqueña pic.twitter.com/MvxtPz6TYX — SALUD México (@SSalud_mx) November 13, 2026

Para cumplir con estos objetivos, se fortalecerá la capacitación del personal médico y se promoverá la participación de líderes comunitarios, además de elaborar materiales informativos adaptados a las lenguas y costumbres de la población indígena.

Con la incorporación de las 214 unidades rurales, el IMSS busca acercar los servicios de salud a comunidades de la Mixteca, donde las condiciones geográficas y las barreras lingüísticas pueden dificultar el acceso a diagnósticos y tratamientos oportunos.

El proyecto plantea así un modelo de atención que combina prevención, servicios médicos y participación comunitaria para enfrentar dos enfermedades crónicas que requieren vigilancia y tratamiento continuos.

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MSL