Caen la migración irregular y las solicitudes de asilo en México, reporta la OCDE

MIGRANTES CAMINAN en caravana el pasado 25 de marzo, en Huehuetán, Chiapas, rumbo al norte del país

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) documentó un desplome en los registros de personas en situación migratoria irregular en México, cuyos eventos administrativos pasaron de 1.2 millones en 2024 a 155 mil 700 durante 2025, en un periodo que también registró una disminución de las solicitudes de asilo y de la llegada de extranjeros por razones humanitarias y familiares.

El informe Perspectivas de la Migración Internacional 2026, publicado este jueves, revela que la reducción ocurrió después de dos años con cifras considerablemente mayores. Durante 2023, las autoridades mexicanas contabilizaron 779 mil eventos relacionados con extranjeros sin una condición de estancia regular, cantidad que aumentó al año siguiente hasta alcanzar 1.2 millones, antes de la caída del último periodo anual.

A diferencia de los indicadores sobre ingresos permanentes o solicitudes de protección internacional, estas cifras corresponden a eventos administrativos de control migratorio y no necesariamente al número de personas distintas que atravesaron el territorio nacional.

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La OCDE advierte que los métodos de recopilación, las prácticas institucionales y los movimientos que no detectan las autoridades limitan el alcance de estas estadísticas.

La caída también alcanzó las solicitudes de refugio en México, que durante 2025 sumaron 70 mil 482, una reducción de 11 por ciento respecto del año anterior. El descenso resulta más pronunciado frente a 2023, cuando el país registró casi 141 mil peticiones, prácticamente el doble de las que recibió en el último periodo.

Durante el año pasado, las autoridades emitieron alrededor de 102 mil decisiones sobre procedimientos de protección internacional, de las cuales únicamente dos de cada 10 obtuvieron un resultado favorable. Este porcentaje corresponde al conjunto de expedientes resueltos durante el periodo y no exclusivamente a las nuevas peticiones.

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Las solicitudes de asilo de ciudadanos cubanos encabezaron los registros en México durante 2025, con 34 mil 581 expedientes, un aumento de 93 por ciento respecto del año anterior. Casi una de cada dos peticiones correspondió a esta nacionalidad, que presentó el mayor crecimiento absoluto entre los países de origen.

En segundo lugar apareció Venezuela, con 14 mil 321 solicitudes y un incremento de 164 por ciento, mientras que Haití acumuló 9 mil 74, una disminución de 16 por ciento. Junto con Cuba, ambas nacionalidades concentraron ocho de cada diez nuevos expedientes de protección internacional.

La tendencia fue contraria entre los países centroamericanos. Honduras registró 4 mil 754 peticiones, una caída de 83 por ciento y la mayor reducción absoluta entre las principales nacionalidades. Guatemala contabilizó mil 119 casos, 70 por ciento menos que en 2024, mientras que El Salvador sumó mil 110, con un descenso cercano a 80 por ciento.

También disminuyó la migración permanente o de largo plazo hacia México. De acuerdo con las estadísticas de la OCDE, los nuevos ingresos y cambios de condición de estancia bajaron un 15 por ciento entre 2024 y 2025 hasta alcanzar un total de 62 mil 600 casos en dicho periodo.

México registró 13 mil 400 ingresos menos de extranjeros por reunificación familiar durante 2025, una caída de 40 por ciento respecto del año anterior. De acuerdo con la OCDE, esta modalidad reportó solo 20 mil 500 casos, mientras que en el conjunto de países integrantes del organismo aumentó 5 por ciento.

Las admisiones por motivos humanitarios también retrocedieron. El volumen disminuyó de 25 mil 900 a 18 mil durante el mismo periodo, una reducción de 31 por ciento. Estos registros corresponden a movimientos permanentes y no deben confundirse con las solicitudes iniciales de asilo, cuyos procedimientos pueden continuar durante periodos posteriores.

Contrario a estas disminuciones, la migración laboral permanente aumentó 64 por ciento, para alcanzar un total de 7 mil 700 ingresos. El organismo atribuye este crecimiento a una estrategia de movilidad humana que amplió las vías regulares de incorporación al mercado de trabajo y fortaleció los mecanismos de vinculación con empleadores.

México también expidió aproximadamente 24 mil permisos para trabajadores temporales, además de 4 mil 700 autorizaciones para estudiantes internacionales de educación superior. De los nuevos inmigrantes permanentes contabilizados durante 2025, 33 por ciento correspondió a motivos familiares, 29 a razones humanitarias y 12 a actividades laborales.

Junto con estos cambios, el reporte identifica modificaciones en los procedimientos administrativos. En julio de 2025, las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores emitieron nuevos lineamientos para la expedición de visas, con disposiciones sobre trámites electrónicos, recopilación de información biométrica y plataformas digitales para la gestión migratoria.

Posteriormente, una reforma a la Ley Federal de Derechos elevó aproximadamente el doble los costos de los permisos de residencia temporal y permanente para extranjeros. Las modificaciones contemplan descuentos de hasta el 50 por ciento en determinadas circunstancias, entre ellas los procedimientos relacionados con empleo y reunificación familiar.

En septiembre del mismo año, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), en coordinación con organismos nacionales e internacionales, entre ellos el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), abrió un Centro Multiservicios para Refugiados en Tapachula, Chiapas, con atención para trámites de asilo, asesoría jurídica, servicios de salud y apoyo a la integración.

Otra modificación ocurrió en mayo de 2026, cuando las autoridades ampliaron las facilidades administrativas para obtener visas de residencia temporal y permisos laborales destinados a profesionales extranjeros altamente especializados, incluidos quienes prestan servicios a empresas y otras entidades legalmente establecidas en el país.

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MSL