José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero, preso por su presunta relación con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, fue condenado a 60 años de prisión por su responsabilidad en los hechos violentos ocurridos el 26 de septiembre de 2014, entre ellos el ataque armado contra el equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo.

La resolución también alcanzó a otras 25 personas, entre ellas Felipe Flores Velázquez, quien se desempeñaba como director de la Policía Municipal de Iguala.

De acuerdo con la resolución judicial, los sentenciados fueron encontrados responsables de los homicidios calificados de seis personas y del delito de homicidio simple en grado de tentativa contra otras 61.

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🚨El exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, fue sentenciado a 60 años de prisión por el delito de homicidio en grado de tentativa contra 61 personas, tras el ataque al autobús del equipo de futbol Los Avispones, ocurrido en septiembre de 2014.



De acuerdo con @El_Universal_Mx ,… pic.twitter.com/YtSErCL8bW — Azucena Uresti (@azucenau) November 19, 2026

¿Por qué sentenciaron a José Luis Abarca?

El proceso está relacionado con los ataques perpetrados durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, cuando integrantes de la Policía Municipal y hombres armados agredieron a distintas personas, entre ellas estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y miembros del equipo Los Avispones.

En el caso de los futbolistas, el autobús en el que viajaban fue atacado a balazos cuando regresaban a Chilpancingo, después de disputar un partido de futbol contra Las Iguanas.

La agresión provocó la muerte del jugador de 15 años conocido como ‘El Zurdito’, así como de Víctor Manuel Lugo Ortiz, conductor de la unidad. También falleció Blanca Montiel Sánchez, quien viajaba en un taxi atacado en la misma zona.

Entre las otras víctimas mortales consideradas en la sentencia se encuentran los normalistas Julio César Mondragón Fontes, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo.

Defensa de Abarca apela sentencia de 60 años

Tras darse a conocer la resolución, Alejandro Rojas, abogado del exalcalde, informó que presentó un recurso de apelación para impugnar la condena.

La defensa argumenta que Abarca no tenía el control operativo de la Policía Municipal cuando ocurrieron los ataques, debido a que, según su versión, el Ayuntamiento había transferido el mando de la corporación al Gobierno de Guerrero desde mayo de 2014.

Por ello, la sentencia deberá ser revisada por un Tribunal Colegiado de Apelación, instancia que determinará si confirma, modifica o revoca el fallo.

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MSL