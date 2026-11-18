La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, participó en la fotografía oficial de los líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, en la que apareció junto a sus homólogos de Estados Unidos, Donald Trump; Rusia, Vladímir Putin, y el mandatario anfitrión, Xi Jinping.

La imagen fue capturada en Shenzhen, China, durante las actividades de la 33ª Reunión de Líderes Económicos del organismo, previo a la cena de gala ofrecida por Xi Jinping y su esposa, Peng Liyuan, a los representantes de las economías participantes.

La mandataria mexicana ocupó un lugar en la primera fila de la fotografía, en la que también estuvieron otros dirigentes internacionales, entre ellos la presidenta de Perú, Keiko Fujimori; el presidente de Chile, José Antonio Kast, y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi.

🇨🇳 | APEC 2026: Trump, Xi y Putin se hicieron una foto oficial de familia con otros líderes en Shenzhen. pic.twitter.com/uHLXkXL6DJ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 19, 2026

¿Quiénes aparecen en la fotografía oficial de APEC 2026?

El retrato reunió a representantes de las 21 economías que integran el foro, entre ellos jefes de Estado, primeros ministros y otros funcionarios.

En la primera fila también estuvieron el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung; el mandatario de Indonesia, Prabowo Subianto; el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr.; el sultán de Brunéi, Hassanal Bolkiah, y el presidente de Vietnam, Tô Lâm.

En la segunda fila aparecieron representantes como el primer ministro de Canadá, Mark Carney; el de Australia, Anthony Albanese; el de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, y la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, entre otros asistentes.

La fotografía se realizó como parte de los actos protocolarios de la cumbre, que este año tiene como sede China y contempla reuniones para abordar temas relacionados con el comercio, la inversión y la cooperación económica entre los integrantes.

México será sede de APEC en 2028

La participación de Sheinbaum en el encuentro también ocurre en el contexto de la próxima presidencia mexicana del foro. México será el anfitrión de la cumbre de APEC en 2028, después de que Vietnam reciba la edición de 2027.

El organismo reúne a 21 economías de la región Asia-Pacífico, que representan más de 60 por ciento del producto interno bruto mundial y alrededor de la mitad del comercio global.

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MSL