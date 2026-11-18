El Gobierno federal publicó esta noche, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones relacionadas con la creación del organismo público descentralizado Talleres Gráficos de México (TGM).

De acuerdo con el documento, la reestructura incorpora al mandato de TGM la producción de boletas, documentación y materiales electorales que le soliciten el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos electorales locales.

Estas autoridades conservarán el control sobre el diseño, las especificaciones técnicas, los calendarios y la calidad. La Secretaría de Gobernación promoverá los convenios para concretar los encargos.

La medida abre la primera etapa del plan que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó por la mañana para ampliar la capacidad pública de impresión, homologar precios y reducir el costo de los comicios.

Instalaciones de Talleres Gráficos de México (TGM) ı Foto: Cuartoscuro

El decreto opera mediante convenios con las autoridades electorales. La exclusividad para Talleres Gráficos, explicó Rodríguez, se plantearía en una ley después de las elecciones de 2027.

Prohíben subcontratar la impresión de boletas electorales

Uno de los cambios centrales es que Talleres Gráficos deberá imprimir por cuenta propia las boletas que se le encomienden. Podrá contratar insumos, servicios auxiliares y procesos no sustantivos, pero tendrá prohibido encargar a terceros la impresión de boletas o la producción integral de materiales electorales. Autorizar una subcontratación fuera de esos límites será causa de responsabilidad administrativa.

El Gobierno de México citó hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la fiscalización de la Cuenta Pública 2024. Entre ellos figuran contrataciones sin investigación de mercado, adjudicaciones directas sin justificación suficiente, pagos anticipados por servicios prestados en otro ejercicio y una dependencia significativa de terceros para completar órdenes de producción.

Antes de iniciar la producción electoral, el organismo deberá evaluar la capacidad de sus proveedores y publicar un padrón con el objeto, monto y procedimiento de cada contrato.

Elección poder judicial boletas. Imagen de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

Establecen controles y auditorías para Talleres Gráficos

El decreto excluye, entre otros, a proveedores inhabilitados, con observaciones de fiscalización electoral sin solventar o emplazados o sancionados por prácticas monopólicas en contrataciones públicas. Los materiales llevarán números de serie, folios o marcas de seguridad que permitan rastrearlos desde la planta hasta su entrega.

Entre otras disposiciones destaca que la Junta de Gobierno de Talleres Gráficos pasará de cinco a siete integrantes. Gobernación la presidirá y compartirá asiento con Hacienda, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y tres consejeros independientes.

La Junta sesionará al menos una vez al mes durante los procesos en los que TGM produzca materiales electorales y publicará al cierre un informe sobre el cumplimiento de calendarios, especificaciones, precios y reglas de subcontratación. El organismo solicitará anualmente una auditoría de gestión a la ASF.

Fijan plazos para ampliar la capacidad de impresión

Viridiana Gabriela Yáñez Rivas, nombrada directora general en relevo de Arturo Manuel Chávez López, deberá presentar en 30 días naturales, a partir de la entrada en vigor del decreto, el programa de inversión para sustituir maquinaria obsoleta y ampliar la capacidad propia.

En ese mismo plazo deberá quedar integrada la Junta de Gobierno. Los primeros precios de referencia se publicarán en 45 días naturales y servirán de base para los convenios de los procesos electorales 2026–2027.

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MSL