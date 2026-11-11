Gobierno alista diagnóstico para fortalecer Talleres Gráficos de México

El plan para que Talleres Gráficos de México se haga cargo de la producción de la principal papelería electoral sigue en pie y para ello el gobierno federal alista un diagnóstico para identificar las áreas que se deberán de fortalecer.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que la Secretaría de Gobernación ya trabaja en un estudio sobre las capacidades de esta entidad descentralizada.

Ello permitirá identificar qué maquinaria y partes técnicas son las que hace falta fortalecer.

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Subrayó que el principal cambio será la creación de un Consejo de Administración, que probablemente se conformará con diversas universidades del país para garantizar la transparencia de su operación.

En esta imagen de archivo, un impresor realiza pruebas de impresión de boletas en las instalaciones de Talleres Gráficos de México ı Foto: Cuartoscuro

“Queremos que su consejo de administración o su consejo de gobierno sea más amplio, porque en este momento solamente está Secretaría de Hacienda y Gobernación. Entonces, la idea es que esté la Secretaría de Hacienda, el secretario de Hacienda, la secretaria de Gobernación, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y que se abra, creo que hay otra Secretaría también ahí, creo que Consejería Jurídica y que se abra también para que sea instituciones académicas que puedan hacer una observancia de cómo se realiza todo el proceso”, dijo.

Entre las instituciones académicas contempladas se encuentra la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Tecnológico de Monterrey.

Adelantó que algunas instituciones sólo han aceptado participar como observadores y no como tomadores de decisiones.

“Está la secretaria hablando con las instituciones para poder saber si aceptan esta invitación. En algunos casos aceptan como observadores, no votando, sino sencillamente como observadores, lo cual está bien y eso pues nos ayuda a fortalecer talleres gráficos”, dijo.

En días pasados la mandataria federal comentó que el plan es que TGM se encargue de la producción de los insumos que requieren mayor seguridad y que el resto de los materiales, como mamparas o las urnas, sean producidas por otras empresas a las que se contratará con un procedimiento más abierto de competencia.

“Y los otros materiales que no requieren tanta seguridad como las urnas, las mamparas, pues que se abra. Que a poco no puede haber impresores mexicanos que puedan producir eso, debe haber 20, 30, 40 empresas en México que lo puedan hacer”, comentó.

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LMCT