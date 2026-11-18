La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, anunció el nombramiento de Viridiana Gabriela Yáñez Rivas como nueva directora general de Talleres Gráficos de México (TGM), designación que realizó la presidenta Claudia Sheinbaum.

A través de sus redes sociales, la titular de Gobernación destacó la trayectoria académica de la nueva funcionaria, quien es doctora en Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), maestra en Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Rosa Icela Rodríguez señaló que el organismo será fortalecido para consolidarse como una empresa pública con mayor capacidad de producción.

“Organismo que se fortalecerá para ser consolidado como una empresa pública con mayor capacidad de producción”, publicó al dar a conocer la designación.

Yáñez Rivas ya formaba parte de la estructura de Talleres Gráficos de México. Desde diciembre de 2025 se desempeñaba como gerente de Cotizaciones y Servicios Técnicos.

La nueva directora ocupará el lugar que dejó Arturo Manuel Chávez López, quien asumió la titularidad del organismo en octubre de 2025 y posteriormente fue electo consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) para el periodo 2026-2035.

El nombramiento se da en el contexto de los planes del gobierno federal para ampliar la capacidad de producción de Talleres Gráficos de México , particularmente en la impresión de documentación oficial y materiales electorales, así como fortalecer sus mecanismos de transparencia y supervisión.

Viridiana Gabriela Yáñez Rivas, doctora en políticas públicas por el @CIDE_MX, maestra en gobierno y asuntos públicos por @FlacsoMx y licenciada en sociología por @lauammx, fue designada por la Presidenta @Claudiashein como nueva directora general de @TGraficosmx, organismo que… pic.twitter.com/RqcDdFbCmv — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) November 18, 2026

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