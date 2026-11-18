Lorenzo Córdova descartó de manera categórica cualquier posibilidad de postularse como candidato por el partido Somos de cara a las elecciones programadas para el año 2027.

A través de un mensaje, Lorenzo Córdova aclaró públicamente que su única meta profesional consiste en acumular los méritos académicos suficientes para obtener el prestigioso Premio Universidad Nacional.

“Lo voy a confesar. Mi única aspiración es algún día poder haber reunido los méritos tras poder ser candidato al premio Universidad Nacional”, expresó Lorenzo Córdova.

Así, Lorenzo Córdova desmintió los rumores sobre su futuro político y reafirma su compromiso con la labor académica.

Al ser cuestionado sobre si participaría en la contienda electoral, el expresidente del INE Lorenzo Córdova declaró que su única aspiración profesional es acumular los méritos suficientes para eventualmente ser candidato al Premio Universidad Nacional.

Además, aclaró que sus intervenciones públicas y los posicionamientos conjuntos con otros exconsejeros del INE buscan únicamente defender la institucionalidad democrática y combatir lo que considera tendencias autoritarias, negando cualquier intención electoral o partidista detrás de sus acciones.

“Claro, pero claro que hay una intencionalidad política detrás de este documento. Es intencionalidad política es defender la institucionalidad electoral y a la democracia y combatir las tendencias autoritarias que hoy, lamentablemente, se digamos muestran en el país. Esa es la intencionalidad de este documento. Cualquier otra cosa es mera especulación. Lo digo con mucha claridad, mera especulación”, dijo

La posibilidad de la candidatura de Lorenzo Córdova surgió a raíz de los constantes señalamientos y críticas del oficialismo en su contra, lo que llevó a la dirigencia del partido Somos a considerar su perfil para las elecciones del 2027.

El dirigente nacional de Somos, Guadalupe Acosta Naranjo, admitió que el partido no tenía planeado postularlo a una diputación federal.

Te puede interesar:

- Con relevo atorado en Cámara, INE tapa vacíos en puestos clave con interinos

- Trata migración Johnson en Segob y la DEA sube tono contra narcopolítica

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR