La Fiscalía General de la República (FGR) informó que sostuvo una nueva mesa de trabajo con familias buscadoras de 12 entidades del país, aunque reconoció que el diálogo volvió a interrumpirse, después de los bloqueos del martes 17 de noviembre en avenida Insurgentes, en la Ciudad de México.

En su pronunciamiento de este miércoles 18, la Fiscalía atribuyó la suspensión de las conversaciones a los propios colectivos, sin detallar las circunstancias que impidieron continuar con el encuentro.

“Por decisión de las personas peticionarias, la interlocución se suspendió”, señaló la dependencia, que reiteró su disposición para mantener abiertos los canales de comunicación y atender las demandas de las víctimas.

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FGR SE MANTIENE ABIERTA AL DIÁLOGO CON FAMILIAS BUSCADORAS



La Fiscalía General de la República (FGR) informa que, en conjunto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), sostuvo una nueva mesa de trabajo con… — FGR México (@FGRMexico) November 19, 2026

El último intento de reunión ocurrió el martes 17 de noviembre, cuando representantes de las familias acudieron a un encuentro previamente acordado con autoridades federales. La falta de condiciones para concretarlo provocó una protesta sobre Insurgentes, a la altura de Manuel Villalongín, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Durante el nuevo intercambio que reportó la Fiscalía participaron representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), con quienes acordó mecanismos de coordinación para fortalecer las labores de localización e identificación.

Según el comunicado, los funcionarios también compartieron información sobre el análisis de las denuncias presentadas ante la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Desaparición Forzada, como parte del seguimiento a los compromisos establecidos en reuniones anteriores.

Respecto a las investigaciones, la FGR aseguró que las diligencias ministeriales continúan y que mantiene la colaboración con las instituciones responsables de atender los expedientes, pese a las diferencias con los colectivos.

“La desaparición de personas exige investigaciones integrales, construidas a partir del diálogo y la participación de las familias, así como una coordinación efectiva entre las autoridades competentes”, expresó.

Aunque la institución sostuvo que examinó los casos relacionados con los acuerdos previos, no informó cuántas carpetas registraron avances, cuáles fueron los resultados de las actuaciones ni cuándo podrían reanudarse las conversaciones.

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MSL