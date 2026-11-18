Con 470 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, que reconoce a los animales como seres sintientes y establece nuevas disposiciones para prevenir y sancionar el maltrato y la crueldad animal en México.

El ordenamiento contempla multas de hasta 234 mil 620 pesos y arrestos administrativos de hasta 36 horas para quienes incurran en conductas de maltrato, además de establecer responsabilidades para los gobiernos federal, estatales y municipales en materia de protección y bienestar animal.

Tras su aprobación en ambas cámaras del Congreso de la Unión, la minuta fue remitida al Ejecutivo federal para continuar con el proceso constitucional correspondiente, previo a su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

#AlMomento | Las y los diputados aprueban por 470 votos a favor, el dictamen por el que expide la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales y se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal; de la Ley… pic.twitter.com/GOWSQfGAwF — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) November 18, 2026

Reconocen a los animales como seres sintientes

Uno de los principales avances de la legislación es el reconocimiento de los animales como seres sintientes, lo que establece un marco nacional para garantizar condiciones adecuadas de cuidado, protección y atención, más allá de considerarlos únicamente como bienes o animales de compañía.

La nueva ley incorpora cinco dominios fundamentales para evaluar el bienestar animal: nutrición, que contempla el acceso a una alimentación adecuada; ambiente, relacionado con las condiciones del espacio donde viven; salud, para garantizar atención a su estado físico; comportamiento, que reconoce la posibilidad de desarrollar conductas propias de cada especie, y estado mental, enfocado en su bienestar emocional.

Crearán estrategia nacional y registro de animales de compañía

Asimismo, establece la creación de una Estrategia Nacional de Bienestar Animal, con el propósito de coordinar las acciones de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, así como un Registro Nacional de Animales de Compañía para fortalecer su identificación y seguimiento.

Con estas disposiciones, la legislación busca establecer criterios comunes de protección en todo el país y avanzar hacia una política pública que involucre a las autoridades federales, estatales y municipales en la prevención del abandono, el maltrato y los actos de crueldad contra los animales.

La aprobación unánime en San Lázaro representa el aval legislativo de una nueva regulación nacional en materia de bienestar animal, cuya aplicación dependerá ahora de su promulgación, de las disposiciones reglamentarias correspondientes y de la coordinación entre las autoridades responsables.

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MSL