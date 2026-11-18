Cateo en Tijuana deja decomiso de más de una tonelada de drogas sintéticas

Fuerzas federales y estatales decomisaron más de una tonelada de presunta metanfetamina y 28 kilogramos de aparente fentanilo durante un cateo en la ciudad de Tijuana, Baja California, con una afectación estimada de 156 millones 844 mil pesos para las estructuras criminales.

El aseguramiento ocurrió en un inmueble de la colonia El Refugio, donde las autoridades localizaron sustancias equivalentes a más de 45 millones de dosis, además de un vehículo con blindaje.

Durante la intervención, los agentes encontraron más de mil 106 kilogramos de una sustancia con características de metanfetamina, cuyo volumen representa aproximadamente 27 millones 670 mil dosis, de acuerdo con los cálculos oficiales.

En Tijuana, Baja California, elementos de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, en coordinación con @SEMAR_mx, @FGRMexico, @SSPCMexico y la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, ejecutaron un cateo en un inmueble, donde aseguraron más de una tonelada de metanfetamina, 29 kilos de… pic.twitter.com/m12LomZV3S — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 19, 2026

También localizaron 25 bolsas y un paquete con 28 kilogramos de aparente fentanilo, cantidad que equivale a más de 17 millones 693 mil dosis.

La operación contó con la participación de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

A estas labores se sumaron la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General del Estado de Baja California, como parte de las acciones conjuntas contra el tráfico de narcóticos en la entidad.

Según el Gabinete de Seguridad, el decomiso derivó del intercambio de información entre instituciones federales y estatales para identificar inmuebles relacionados con actividades delictivas.

Hasta el momento, las autoridades no reportaron detenciones ni identificaron a alguna organización criminal como propietaria de las sustancias y del vehículo que encontraron en el domicilio.

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MSL