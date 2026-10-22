EU acusa a ‘El Tanque’ de narcotráfico; podría recibir dos cadenas perpetuas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por su participación en una red de tráfico de cocaína y metanfetamina que habría operado durante dos décadas. El mexicano podría recibir una condena mínima de 40 años de prisión o hasta dos cadenas perpetuas consecutivas.

La acusación, que un gran jurado federal emitió este jueves en el Distrito de Columbia, atribuye al hombre de 42 años un cargo por conspiración para fabricar y distribuir drogas con destino al mercado estadounidense, además de delitos por el uso de armas de fuego para facilitar esas actividades.

De acuerdo con el expediente judicial, Cazarín Molina participó entre 2005 y 2025 en operaciones para introducir al menos cinco kilogramos de cocaína y 500 gramos de metanfetamina a territorio norteamericano. Los fiscales también le atribuyen el empleo y disparo de armamento durante las actividades de narcotráfico.

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“El Tanque” permanece bajo investigación por sus presuntas actividades criminales en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla. Las autoridades mexicanas también lo vinculan con homicidios, extorsiones, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos y operaciones de lavado de dinero.

🚨EU acusa a “El Tanque”, presunto mando del CJNG en Veracruz, por narcotráfico y armas



El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, señalado como presunto comandante regional del Cártel Jalisco Nueva Generación… pic.twitter.com/PSQhCu2dTC — Azucena Uresti (@azucenau) October 23, 2026

Su captura ocurrió el pasado 5 de octubre en Zapopan, Jalisco, durante un despliegue conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional (GN). El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR) aportaron información para localizarlo.

Por su parte, Terrance Cole, administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA), aseguró que el acusado contribuyó durante 20 años a las operaciones del CJNG mediante amenazas y actos violentos para proteger sus actividades criminales.

“La era de impunidad para los líderes de los cárteles terminó”, declaró el funcionario estadounidense, quien destacó la cooperación entre las autoridades de ambos países para investigar las estructuras de narcotráfico.

El Departamento de Justicia precisó que la Unidad de Investigaciones Bilaterales de Los Ángeles, adscrita a la División de Operaciones Especiales de la DEA, tiene a su cargo las pesquisas. Los fiscales federales buscarán acreditar las acusaciones ante los tribunales estadounidenses, donde las penas dependerán de una eventual declaración de culpabilidad.

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MSL