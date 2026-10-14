Cargos que enfrenta ‘El Tanque’ tras ser vinculado a proceso por sus presuntos vínculos con el CJNG

Detención de alias "El Tanque" fue resultado de operativo interinstitucional, intercambio de información con la DEA y apoyo de gobiernos de Jalisco y Veracruz.

Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue vinculado a proceso por un juez federal luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó datos de prueba sobre su posible participación en cuatro delitos.

La autoridad judicial determinó que el imputado deberá enfrentar el proceso por delincuencia organizada, secuestro, portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud.

Además, el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que “El Tanque” permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como Altiplano, en el Estado de México.

🔴 La FGR obtuvo la vinculación a proceso de Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, presunto operador del CJNG, por su probable participación en delitos de delincuencia organizada, secuestro, portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud.



El… pic.twitter.com/jwzNYAqKYW — Azucena Uresti (@azucenau) October 14, 2026

¿De qué delitos acusan a “El Tanque”?

Uno de los cargos es delincuencia organizada, relacionado con su presunta pertenencia y participación dentro de una estructura criminal. Las autoridades lo identifican como un supuesto operador regional del CJNG con presencia en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

También enfrenta un proceso por secuestro, delito por el que la Fiscalía presentó datos de prueba ante el juez durante la continuación de la audiencia inicial.

El tercer cargo corresponde a la portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Durante su detención, las autoridades reportaron el aseguramiento de un arma y otros objetos relacionados con la investigación.

Finalmente, “El Tanque” fue vinculado por delitos contra la salud, una acusación relacionada con actividades de narcotráfico. Antes de la vinculación, las autoridades ya habían señalado que presuntamente estaba involucrado en el trasiego de drogas y otras actividades criminales.

¿Qué otros delitos relacionan con “El Tanque”?

Además de los cuatro cargos que forman parte de la vinculación a proceso, autoridades federales han relacionado a Cazarín Molina con homicidios, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas.

Estos señalamientos forman parte de las investigaciones y no deben confundirse con los delitos por los que actualmente fue vinculado a proceso.

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MSL