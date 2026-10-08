Dictan prisión preventiva a ‘El Tanque’, presunto operador regional del CJNG

Detienen a ‘El Tanque’ en Zapopan y le dictan prisión preventiva por presuntos delitos federales

Iván “N”, alias “El Tanque”, identificado por autoridades federales como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), recibió prisión preventiva, luego de su detención en Zapopan, Jalisco.

La medida cautelar fue dictada durante la audiencia inicial realizada este jueves 8 de octubre en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México.

De acuerdo con los reportes sobre el caso, la diligencia se llevó a cabo por videoconferencia desde instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), a petición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Mejorar cada día la seguridad y garantizar la tranquilidad de las familias de México es la prioridad de la Presidenta @Claudiashein . Con inteligencia, investigación y coordinación, seguimos actuando contra las estructuras criminales que generan violencia.

El 5 de octubre, en… pic.twitter.com/bvzeZkeqVI — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 6, 2026

La FGR formuló imputaciones contra Ivan “N” por delincuencia organizada con fines de cometer delitos contra la salud, delitos contra la salud, portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

¿Quién es Iván “N”, alias ‘El Tanque’?

Las autoridades federales identifican a Ivan “N” como presunto líder regional del CJNG, con presencia en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla. También lo señalan como un colaborador cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, quien fue identificado durante años como líder de esa organización criminal.





Ivan “N” fue detenido el 5 de octubre en Zapopan durante un operativo en el que participaron fuerzas federales. La captura fue informada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien lo identificó como un presunto operador del CJNG con presencia en varias entidades del país.

La audiencia continuará el próximo 13 de octubre, fecha prevista para que el juez determine si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso. Mientras tanto, el imputado permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

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MSL