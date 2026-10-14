Estos son los cargos que enfrenta ‘El Tanque’ tras ser vinculado a proceso

El pasado 5 de octubre Iván “N”, alias “El Tanque”, fue detenido en Zapopan, Jalisco, por autoridades federales, así lo confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Por medio de un comunicado emitido en redes sociales, García Harfuch precisó que “El Tanque” fue identificado como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con actividades en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

Asimismo, precisó que agentes de investigación de la SSPC y de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) identificaron los movimientos de Iván “N”, lo que derivó en su localización y detención.

Detención de Iván "N" ı Foto: X: @OHarfuch

Cargos que enfrenta ‘El Tanque’

Iván “N” fue señalado por su posible responsabilidad con los siguientes delitos:

Privación ilegal de la libertad

Robo de hidrocarburos

Lavado de dinero

Tráfico de drogas

Adicionalmente, se señala su presunta participación durante el ataque contra un helicóptero del Ejército Mexicano en Jalisco en 2015, en el que lamentablemente perdieron la vida integrantes del Ejército y de la Policía Federal.

De acuerdo con el comunicado emitido por la FGR, Iván “N” fue vinculado a proceso por su posible participación en los siguientes delitos:

Delincuencia organizada

Secuestro

Portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas

Delitos conra la salud

Actualmente Iván “N” se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 “Altiplano” cumplientdo con prisión preventiva impuesta como medida cautelar mientras se realiza la investigación complementaria, la cual cuenta con un plazo de 4 meses.

Comunicado de la FGR sobre "El Tanque" ı Foto: FGR

El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló a “El Tanque” como un miembro de alto rango del CJNG, quien además brindaba informes de manera directa a Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Asimismo, señalaron que “El Tanque” presuntamente se dedica principalmente al robo de combustible y su posterior venta en una red de gasolineras, lo que “generaba decenas de mllones de dólares anuales para él y el CJNG”.

Además de Ivan “N” la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) señaló a varios miembros de la familia de “El Tanque” por presuntamente esar vinculados también con las operaciones de robo y venta de combustible.

OFAC sobre red vinculada con "El Tanque" ı Foto: OFAC

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