Segundo Informe de Brugada: presume avances y anuncia cuatro iniciativas para CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, aseguró que 82 por ciento de los 113 compromisos que asumió al inicio de su administración ya están cumplidos, al presentar su Segundo Informe de Gobierno.

Clara Brugada Molina anunció este miércoles iniciativas ante el Congreso capitalino: la creación de un banco de desarrollo para la capital, incentivos para inmobiliarias que construyan vivienda asequible y la meta de alcanzar 100 Utopías al cierre de 2030.

“La democracia significa escuchar y responder por cada decisión que tomamos con cada peso del dinero público. El 5 de octubre de 2024 asumimos 113 compromisos, informamos que a solo dos años el 82 por ciento ya está cumplido”, afirmó Clara Brugada Molina.

Durante su mensaje, Clara Brugada Molina anunció que entregará cuatro iniciativas al Congreso de la Ciudad de México: una para reconocer el derecho al bienestar emocional, otra para crear el Sistema de Educación Inicial de la Ciudad de México; una más sobre relaciones inquilinarias y rentas justas, y una cuarta para transformar el modelo de justicia cívica y prevenir conflictos.

En materia de seguridad, Clara Brugada Molina reconoció que la percepción ciudadana no necesariamente avanza al mismo ritmo que la reducción de los delitos, por lo que afirmó que su administración continuará trabajando para recuperar espacios y fortalecer la paz en la capital.

“La percepción de seguridad no va de la mano con la reducción de los delitos. Así que vamos a trabajar sin descanso para ganarle territorio al miedo y construir paz en cada rincón de la Ciudad de México”, expresó.

Sobre la desaparición de personas, la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina aseguró que en la capital se registra una disminución de 20 por ciento en las desapariciones y personas no localizadas. También destacó la construcción del Centro de Resguardo Temporal (CRT), destinado a contribuir a la identificación de personas y a la restitución digna de sus restos a sus familias.

“Mientras haya una sola familia buscando, la Ciudad de México no dejará de buscar”, sostuvo.

Acto de transparencia en el Congreso local. ı Foto: David Patricio.

Durante el informe hubo presencia de madres buscadoras. En ese contexto, Brugada defendió la información presentada por su administración y señaló: “No porque no estén de acuerdo con los avances que tengamos, entonces una verdad querríamos traducirla en una mentira”.

En materia de ordenamiento territorial, la mandataria Clara Brugada Molina se refirió al programa de ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México y sostuvo que es un instrumento orientador, no vinculante. Afirmó que, por primera vez, las autoridades están planeando el desarrollo metropolitano sin fronteras administrativas, con una visión compartida entre las distintas entidades.

Clara Brugada Molina también rechazó que el programa pueda utilizarse como pretexto para aumentar el impuesto predial y aseguró que no intervendrá en las elecciones.

En el ámbito económico, anunció la creación de un Banco de la Ciudad de México para impulsar el desarrollo de la capital. Además, adelantó que su gobierno buscará otorgar incentivos a las inmobiliarias que construyan vivienda asequible, con el propósito de ampliar la oferta habitacional y promover opciones de renta a precios accesibles para jóvenes.

Clara Brugada Molina también planteó ampliar la red de Utopías, con la meta de llegar a 100 espacios al cierre de 2030, como parte de su estrategia de infraestructura social y servicios comunitarios.

Para atender el deterioro de las calles, anunció un programa de bacheo mediante el cual el Gobierno capitalino entregará gratuitamente 100 mil toneladas de asfalto a las alcaldías. La propuesta contempla que, por cada mil toneladas que una demarcación utilice para reparar baches, la administración central aporte otras mil toneladas para continuar los trabajos.

“Por cada mil toneladas que las alcaldías tomen para los baches, nosotros entregaremos otras mil toneladas para el bacheo con una fórmula justa para apoyar a las alcaldías”, dijo.

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FGR