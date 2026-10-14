Clara Brugada presenta en Congreso de la Ciudad de México su Segundo Informe de Gobierno

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presenta este miércoles 14 de octubre, en el Congreso de la Ciudad de México, su Segundo Informe de Gobierno, en el que aprovechará para presentar su iniciativa de Ley de Rentas Justas que pretende regular el rentas habitacionales y combatir la gentrificación.

Clara Brugada Molina entró al Congreso de la CDMX a las 10:56 horas, acompañada de la coordinadora de Morena en la legislatura, Xóchitl Bravo Espinoza, quien fue recibida con vítores como “¡Es un honor estar con Clara hoy!” y “¡Jefa de Gobierno, Jefa de Gobierno!” por parte de los presentes en el Congreso de la Ciudad de México.

Al evento, acompañan a Clara Brugada Molina 62 diputados y diputadas locales de los 66 en total, así como su gabinete formal y ampliado; además de invitados como gobernadores de otros estados, legisladores federales y personajes de la sociedad capitalina.

Entre los invitados destacan la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlali Hernández Mora; la fiscala general de la República, Ernestina Godoy Ramos; Salomón Chertorivski Woldenberg y el secretario de Salud federal, David Kershenobich Stalnikowitz.

Alrededor de las 10:30 horas comenzó la sesión solemne del Congreso capitalino y debido a que los siete grupos parlamentarios y dos asociaciones parlamentarias tienen la palabra hasta por cinco minutos y hay saludos a los invitados, el Segundo Informe de Gobierno arrancará aproximadamente al mediodía.

También asistieron al Segundo Informe figuras de la oposición capitalina como la presidenta del Partido Acción Nacional (PAN), Luisa Gutierrez Ureña, y los alcaldes de su partido Mauricio Tabe Echartea de Miguel Hidalgo y Luis Mendoza Acevedo de Benito Juárez pero no ha sido clara la presencia de la edil de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo.

Fue el 1 de septiembre pasado que el secretario de Gobierno capitalino entregó al Congreso capitalino el Segundo Informe de Gobierno, pero hoy será la lectura por parte de la mandataria capitalina y la recepción de la retroalimentación por parte de las y los legisladores locales.