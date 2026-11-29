Una falla en la infraestructura hidráulica del Valle de México encendió las alertas entre habitantes de la zona oriente, donde miles de familias podrían enfrentar dificultades para realizar actividades cotidianas ante la reducción del suministro de agua potable.

La reparación de una importante tubería obligó a las autoridades a modificar temporalmente la operación de varios pozos, mientras personal especializado trabaja para contener la fuga y evitar que el problema se prolongue más de lo previsto.

Aunque las maniobras ya están en marcha, el impacto podría sentirse durante varios días en distintas colonias de la Ciudad de México y municipios mexiquenses. La pregunta que ahora se hacen los vecinos es cuándo podrán volver a recibir agua con normalidad y qué opciones tienen mientras concluyen los trabajos.

Habrá corte de agua en al menos dos alcaldías ı Foto: Cuartoscuro

¿Cuándo regresará el agua a Iztapalapa, Tláhuac y Nezahualcóyotl?

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) realiza trabajos de reparación en una fuga localizada en el acueducto ubicado en el cruce de calle Langosta y avenida La Turba, en la colonia Miguel Hidalgo, alcaldía Tláhuac.

La avería se encuentra en un ramal de 1.21 metros de diámetro, equivalente a 48 pulgadas. Debido a las dimensiones de la tubería, las labores podrían tomar alrededor de 72 horas.

De acuerdo con la dependencia, el servicio de agua potable será restablecido el 1 de diciembre, una vez que concluyan las reparaciones correspondientes.

La afectación se concentra principalmente en el suroriente de Iztapalapa, aunque también se prevé una disminución del suministro en algunas colonias de las zonas nororiente y norponiente de Tláhuac. El impacto también podría alcanzar a Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

Para facilitar las maniobras, SEGIAGUA suspendió temporalmente la operación de los pozos Tecomitl 5 y 6, Tulyehualco 10 y Santa Catarina 3 Profundo. Además, desplegó equipos hidroneumáticos y bombas de emergencia para retirar el agua acumulada y permitir que continúen los trabajos.

#Precaución

⚠️🚧 Servicios de emergencia laboran por fuga de agua en Av. La Turba y Av. Langosta, Colonia Del Mar Sur, @TlahuacRenace.



🔀 Alternativa vial: Jacobo de Lieja, Deodato y Pie de la Cuesta.#MovilidadCDMX #C5CorazónDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad — C5 CDMX (@C5_CDMX) November 29, 2026

¿Cómo pedir una pipa de agua gratis?

La SEGIAGUA anunció un operativo especial de distribución de agua potable mediante pipas gratuitas para las zonas afectadas.

Los habitantes pueden solicitar el servicio a través de la Línea H2O, marcando *426. También pueden consultar actualizaciones en el canal oficial de WhatsApp de la dependencia o comunicarse con el chat Mixtli al 56 2071 1692.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales mientras concluye la reparación.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de @Alc_Iztapalapa y @TlahuacRenace:



👷‍♀️Personal de la Comisión Nacional del Agua @conagua_mx realiza trabajos de reparación a una fuga de agua en el acueducto ubicado en Calle Langosta y Av. La Turba.



🛠️ Se… pic.twitter.com/ZAuHVXrkEz — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) November 28, 2026

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