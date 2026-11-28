Integrantes del EZLN salieron de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, rumbo a la Ciudad de México, el 28 de noviembre de 2026.

La Secretaría de Gobernación aseguró a la delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el derecho al “libre tránsito” hacia la Ciudad de México, donde se reunirá con familias buscadoras de personas desaparecidas, como parte de su “Gira por la Vida”.

En un breve comunicado, el Palacio de Cobián reiteró la protección a los derechos humanos de la población, particularmente la libertad de expresión, la libertad de tránsito y la libertad de asociación.

Integrantes del EZLN salieron de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, rumbo a la Ciudad de México, el 28 de noviembre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Por ello, ante la partida y avance de la caravana, la Secretaría de Gobernación recordó los derechos reconocidos en la Constitución:

A desplazarse libremente por territorio nacional

A reunirse, organizarse y participar en actividades colectivas

A expresar libremente sus ideas, opiniones y posicionamientos

“El gobierno de México reitera su compromiso con el respeto irrestricto a los derechos humanos, a las libertades democráticas y a la pluralidad de expresiones que caracterizan a nuestra sociedad”, agregó.

SEGOBInforma 📢

Compromiso del @GobiernoMX con el derecho al libre tránsito del EZLN



Comunicado: 📄 https://t.co/CNPc4cFKHx pic.twitter.com/nCB1RToCOq — Gobernación (@SEGOB_mx) November 29, 2026

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