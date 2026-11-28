Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, fue vinculado a proceso este sábado por presuntos delitos contra la salud y relacionados con armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante la continuación de la audiencia inicial, un juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que “Chapo Isidro” permanecerá recluido en el penal “El Altiplano”, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.

También fueron vinculados a proceso Fausto “N”, Germán “N” y José “N”, detenidos el pasado 20 de noviembre junto a “Chapo Isidro” en el municipio de Guasave, Sinaloa.

La autoridad judicial otorgó cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, informó la FGR.

#FGR lleva a proceso a Fausto “N” y otras dos personas, posibles integrantes de un grupo delictivo con operación en el estado de #Sinaloa, por su posible participación en los ilícitos de posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas,… pic.twitter.com/QPZXBNQegW — FGR México (@FGRMexico) November 29, 2026

¿Cómo fue detenido ‘Chapo Isidro’?

Fausto Isidro Meza Flores es identificado como el presunto líder la organización “Beltrán Leyva”, aliada de la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa. Fue detenido durante la “Operación Centella” en Guasave, derivada del intercambio de información de inteligencia entre autoridades de México y Estados Unidos.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, cuatro militares murieron y otros 10 resultaron heridos durante un enfrentamiento contra civiles armados que buscaban impedir la captura de “Chapo Isidro”. Durante el intercambio de disparos, fueron abatidos 16 presuntos agresores.

Fausto Isidro Meza Flores, alias "Chapo Isidro", detenido el 20 de noviembre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro / Defensa

Como resultado, también fueron detenidos Germán “N”, alias “Serafín”, segundo al mando de la organización Beltrán Leyva, y Panfilo “N”, identificado como operador logístico. Ambos son primos de “Chapo Isidro”. Asimismo, fue capturado José “N”, operador financiero y cuñado del presunto líder criminal.

Tras su detención, “Chapo Isidro”, Germán “N” y José “N” fueron trasladados a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ubicadas en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, y posteriormente al penal “El Altiplano”, donde permanecen en prisión preventiva desde el pasado 23 de noviembre.

De acuerdo con la Defensa, en operaciones consecuentes, fueron aprehendidos otros 12 integrantes de la organización Beltrán Leyva, con lo que suman 16 personas detenidas, al menos reportadas oficialmente, desde el pasado 20 de noviembre.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, durante la presentación de detalles sobre la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias "Chapo Isidro", el 23 de noviembre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Durante la “Operación Centella”, las autoridades federales aseguraron armas largas, dos fusiles Barret, una ametralladora calibre .50, otra calibre .56, lanzagranadas y 17 vehículos, entre ellos ocho con blindaje artesanal.

Con información de Yulia Bonilla.

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