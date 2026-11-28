El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, reconoció el trabajo de las autoridades mexicanas tras la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’, quien figuraba en la lista de los diez fugitivos más buscados de Estados Unidos.

A través de un mensaje, Patel informó que el presunto líder criminal fue detenido por fuerzas mexicanas con asistencia de Estados Unidos.

Además, destacó que esta captura representa al fugitivo número 11 de dicha lista que ha sido detenido durante la administración del presidente Donald Trump.

“Excelente trabajo de nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley en México y de todos los involucrados en esta operación”, escribió el funcionario en su publicación.

Patel señaló que Meza Flores es acusado de introducir grandes cantidades de drogas en comunidades estadounidenses, entre ellas fentanilo, sustancia relacionada con la crisis de consumo de opioides en ese país.

Make it 11 Top Ten fugitives captured with

ANOTHER FBI Ten Most Wanted fugitive off the books.



Fausto Isidro Meza-Flores, known as “El Chapo Isidro,” has been captured by Mexican forces with U.S. assistance. This alleged cartel leader is accused of flooding American… pic.twitter.com/BFwvEueU7n — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) November 28, 2026

¿Qué dijo el FBI sobre la captura de ‘El Chapo Isidro’?

En su mensaje, el director del FBI aseguró que la institución continuará con la búsqueda de personas vinculadas con organizaciones criminales y cárteles que, de acuerdo con sus declaraciones, representan una amenaza para las comunidades y la población de Estados Unidos.

“La justicia te encontrará”, concluyó Patel.

Fausto Isidro Meza Flores fue incluido en febrero de 2025 en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI. Las autoridades estadounidenses lo relacionan con actividades de narcotráfico y con el liderazgo de una organización criminal que opera en México.

La captura representa un resultado de la cooperación entre autoridades mexicanas y estadounidenses en la búsqueda de personas requeridas por la justicia de ese país.

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MSL