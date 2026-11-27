Graciela Domínguez, gobernadora interina de Sinaloa, detalla apoyos que se entregarán a afectados por violencia tras captura de "Chapo Isidro".

El Gobierno de Sinaloa otorgará apoyos económicos de hasta 200 mil pesos a propietarios de vehículos particulares y de carga que sufrieron daños durante la jornada de violencia del pasado 20 de noviembre, en el contexto del operativo federal para capturar a Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”.

La gobernadora Graciela Domínguez Nava anunció este viernes la creación de un programa extraordinario que también contempla recursos para las familias y los empresarios cuyo patrimonio resultó afectado, entre ellos quienes registraron daños en viviendas, establecimientos comerciales, maquinaria, mercancías y otros bienes.

🚨 La FGR obtuvo prisión preventiva contra Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, identificado como jefe de una organización criminal vinculada a los Beltrán Leyva, y dos de sus presuntos colaboradores, tras imputarles delitos relacionados con armas de uso exclusivo de… pic.twitter.com/MK5EAtluT1 — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 23, 2026

“Reiterar al pueblo de Guasave y a las familias y personas que se vieron afectadas por el operativo que se desarrolló el 20 de noviembre que el Gobierno del Estado de Sinaloa siempre estará presente”, expresó la mandataria estatal ante los medios de comunicación.

Así se distribuirán los apoyos por afectaciones tras ‘narcobloqueos’ por captura de “Chapo Isidro”

Para los propietarios de automóviles que cuenten con una póliza de seguro, la administración estatal destinará recursos para cubrir el deducible hasta por 200 mil pesos, mientras que quienes carezcan de esta protección podrán acceder a la misma cantidad máxima, previa valoración de las afectaciones.

Fuerzas federales trabajan para recuperar circulación en Guasave, Sinaloa, tras bloqueos en reacción a captura de "Chapo Isidro". ı Foto: Reuters

En cuanto al sector productivo, la Secretaría de Economía identificó a 24 pequeños empresarios que recibirán 10 mil pesos cada uno, lo que representa una bolsa inicial de 240 mil pesos.

Diego Aguerrebere Espitia, titular de dicha dependencia, explicó que la mandataria estatal instruyó duplicar el monto que habitualmente reciben los pequeños negocios mediante los mecanismos de respaldo económico, el cual asciende a cinco mil pesos.

¿Cómo acceder a los apoyos del Gobierno de Sinaloa por afectaciones?

La gobernadora de Sinaloa explicó que, entre los requisitos que deberán acreditar las personas interesadas, figuran la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, la entrega de documentos que avalen la propiedad de los bienes, evidencia fotográfica o videográfica de los daños, así como cotizaciones de las reparaciones necesarias.

🔴Anuncian apoyos de hasta 200 mil pesos para afectados por operativo contra “El Chapo Isidro”



Las familias y negocios que registraron daños durante el operativo del pasado 20 de noviembre para capturar a “El Chapo Isidro” podrán acceder a un programa extraordinario de apoyo… — Azucena Uresti (@azucenau) November 27, 2026

Respecto a las unidades motrices, los solicitantes tendrán que informar bajo protesta de decir verdad si cuentan con seguro y presentar el comprobante de pago de los derechos vehiculares correspondientes a 2026.

A partir del próximo lunes 30 de noviembre y hasta el 14 de diciembre, las autoridades recibirán las solicitudes de habitantes de Guasave, Ahome, Mocorito, Salvador Alvarado y Navolato, los cinco municipios que contempla el esquema de atención.

Para facilitar los trámites, instalarán mesas receptoras en Guasave, Ahome y Navolato.

Aspecto del caos en Guasave, Sinaloa, tras reacciones por captura de "Chapo Isidro". ı Foto: Reuters

Hasta el momento, el Gobierno de Sinaloa no ha precisado el presupuesto total que destinará al programa extraordinario ni el número de familias y empresas que podrían acceder a los recursos.

Las reglas de operación aparecerán el próximo lunes en el Periódico Oficial del Estado.

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