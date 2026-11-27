Equipos multidisciplinarios de los Centros de Justicia para las Mujeres en Jalisco brindan atención especializada y acompañamiento integral a usuarias.

Como resultado del compromiso con la mejora continua y el fortalecimiento de los servicios especializados para las mujeres víctimas de violencia de género, los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM), de Puerto Vallarta, Colotlán y Guadalajara obtuvieron la recertificación federal en el Sistema de Integridad Institucional (SII).

Este logro consolida el trabajo de la Red de Centros de Justicia para las Mujeres del Estado de Jalisco (Red CJM Jalisco), para garantizar una atención digna, integral, especializada y con perspectiva de género, colocando a las mujeres y sus necesidades en el centro de la actuación institucional.

Espacios de atención en Guadalajara, Puerto Vallarta y Colotlán fortalecen la protección y el acceso a la justicia de mujeres, niñas y niños. ı Foto: Gobierno Jalisco

La recertificación es resultado de un proceso de evaluación federal, coordinado por la Secretaría de las Mujeres, con la participación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), mediante el cual se verifica el cumplimiento de estándares de calidad, integridad y eficiencia en la operación de estos espacios.

“La Secretaría de Mujeres a nivel federal nos revisa 21 indicadores. Cómo trabajamos, cómo atendemos y, sobre todo, cómo le damos seguimiento a todas las mujeres que sufren violencia en el estado de Jalisco y que vienen a un Centro de Justicia”, explicó Sofía García Mosqueda, Coordinadora de la Red CJM Jalisco.

La recertificación en el Sistema de Integridad Institucional avala estándares de calidad y operación en sedes de Jalisco. ı Foto: Gobierno Jalisco

A través del Sistema de Integridad Institucional se evalúan aspectos relacionados con el cumplimiento normativo, la cultura organizacional, la gestión operativa, la profesionalización del personal y el desempeño ético en el ejercicio de sus funciones.

A diferencia de una certificación inicial, la recertificación permite acreditar la continuidad de los avances institucionales, el cumplimiento sostenido de los estándares nacionales y la implementación de acciones orientadas a mejorar los servicios que reciben las usuarias.

La renovación de este reconocimiento, que debe realizarse cada dos años, también representa un elemento relevante para el acceso a recursos federales destinados al fortalecimiento de las capacidades operativas de los Centros de Justicia para las Mujeres.

Para las mujeres, este logro representa el respaldo de una evaluación federal al trabajo institucional orientado a brindarles espacios seguros, acompañamiento psicológico, asesoría jurídica, atención especializada y herramientas que favorezcan su autonomía y la reconstrucción de sus proyectos de vida.

Equipos multidisciplinarios de los Centros de Justicia para las Mujeres en Jalisco brindan atención especializada y acompañamiento integral a usuarias. ı Foto: Gobierno Jalisco

La recertificación de las tres sedes reconoce, además, la labor cotidiana de los equipos multidisciplinarios que trabajan desde distintas regiones de Jalisco para acercar la justicia a las mujeres, independientemente de su lugar de residencia.

Actualmente, la Red CJM cuenta con cinco sedes ubicadas en Guadalajara, Puerto Vallarta, Colotlán, Tlajomulco de Zúñiga y San Pedro Tlaquepaque.

La Red de Centros de Justicia para las Mujeres de Jalisco opera cinco sedes enfocadas en prevenir la revictimización. ı Foto: Gobierno Jalisco

Con este resultado, la Red de Centros de Justicia para las Mujeres del Estado de Jalisco refrenda su compromiso con la excelencia institucional, la prevención de la revictimización y la construcción de un estado en el que todas las mujeres puedan ejercer plenamente su derecho a vivir una vida libre de violencias.

am