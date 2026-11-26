Con el objetivo de consolidar espacios para el desarrollo comunitario, la construcción del sentido de pertenencia y el fomento de la cultura de paz, Pablo Lemus Navarro, Gobernador del Estado, inauguró la Colmena de Lagos de Moreno, ubicada estratégicamente en el corazón de los Altos de Jalisco.

Este Centro Colmena es el primero que se edifica fuera del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), y el número 11 que ya opera en todo el estado con el mismo objetivo: facilitar espacios para la convivencia social a través de actividades culturales, artísticas, deportivas, educativas y para el desarrollo de capacidades de niñas, niños y jóvenes.

“Por eso, decidimos traer la primera Colmena aquí (...) Es un lugar estratégico que elegimos para crear comunidad. Ahora, lo más importante, es que ustedes se apropien de este lugar”, afirmó Pablo Lemus Navarro.

“Los servicios son gratuitos, para que la niña o el niño, que son nuestro principal promotor, le digan a papá o a mamá ‘llévame a la Colmena a mi clase de música, a mi clase de pintura, a mi clase de repostería, a hacer deporte’, a tantas cosas”, detalló Pablo Lemus Navarro.

En la Colmena de Lagos de Moreno se destinó una inversión de 108 millones de pesos, provenientes del Fondo para la Infraestructura Educativa del Estado de Jalisco (FINEDUC), un fideicomiso único en su tipo en el país.

Se encuentra en un predio de 12 mil 400 metros cuadrados, en la colonia La Adelita, donde el equipo del Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco (INFEJAL), construyó tres edificios con aulas de arte, música, talleres, laboratorios, consultorios, área infantil, de primera infancia, ludoteca, oficinas, auditorio, comedor y cocina.

También se adecuaron espacios de activación física, cancha de usos múltiples, pista para trotar, huerto comunitario y barda perimetral. Se instalaron pisos, puertas, ventanas, módulos lúdicos, áreas verdes, red eléctrica, voz y datos.

Cabe destacar que, con esta obra, también se recupera una técnica artesanal en la que la materia prima es el ladrillo de barro y el elemento clave es la bóveda recargada sin cimbra.

Pablo Lemus Navarro recordó que el modelo de los Centros Colmena se basó en los Parques Biblioteca, desarrollado en Medellín, Colombia, espacios adecuados para la construcción de comunidad tras la violencia suscitada durante la época de Pablo Escobar.

Pablo Lemus Navarro agregó que el espacio también beneficiará a personas mayores, al incluir contenido de activación física y mental para todas las edades.

El Gobernador de Jalisco Pablo Lemus Navarro recordó que, cuando fue Presidente Municipal de Zapopan, impulsó la primera Colmena en la colonia Miramar, con resultados históricos al incidir en la reducción de índices delictivos en la zona.

“¿Qué es lo que pasó en Miramar después de un año de trabajo de la colmena? Los índices delictivos de Miramar empezaron a bajar. A través del trabajo comunitario, a través de la cultura, del arte, la música, la pintura, los índices delictivos empezaron a bajar”, detalló.

Andrea Blanco Calderón, coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, afirmó que el proyecto de la Colmena de Lagos de Moreno cumple con la belleza arquitectónica y funcionalidad de un espacio que será destinado a la creación y desarrollo de la comunidad.

“Con apoyo de las actividades que van a desarrollar aquí van a estar bien, van a poder expresar sus emociones, van a estar más sanos emocionalmente, mentalmente, van a tener un espacio seguro para que puedan formarse”, indicó Blanco Calderón.

Édgar Alfredo González Chávez, Presidente Municipal de Lagos de Moreno, agradeció al Gobernador del Estado, Pablo Lemus, por elegir al municipio para expandir el proyecto de las Colmenas fuera de la metrópoli tapatía, e incidir con este espacio en la reconstrucción del tejido social.

“Has tenido, con Lagos de Moreno, una cercanía que se nota en los hechos, en las obras y en la coordinación de todos los días en la confianza que has puesto en nuestro municipio. Hoy, esa confianza tiene forma de colmena y te aseguro que la vamos a honrar”, destacó González Chávez.

Sandra Elena Velázquez Vázquez, beneficiaria de la Colmena de Lagos de Moreno, destacó su emoción por estar presente en la inauguración de un proyecto que vendrá a cambiar la forma de tener redes como sociedad, a través de un espacio de encuentro que le apuesta a la cultura de paz.

“Me siento muy honrada al ser parte de esta ceremonia, puesto que no solamente estamos cortando el listón, ni inaugurando paredes recién pintadas. Hoy estamos abriendo un espacio de encuentro, de aprendizaje y de transformación para nuestra comunidad”, indicó Velazquez Vázquez.

Los Centros Colmena, un programa único en Jalisco y a nivel nacional, trabajan para combatir la desigualdad y construir comunidad en las colonias y localidades de mayor vulnerabilidad de Jalisco.

El modelo de intervención, basado en Polígonos Urbanos de Intervención Comunitaria (PUIC), se desarrolla en colaboración con universidades, organizaciones de la sociedad civil, colectivos e instituciones gubernamentales.

En la Colmena Lagos de Moreno las actividades estarán enfocadas en cuatro ejes de atención, que son arte y cultura, educación y desarrollo de capacidades, deporte y actividad física, así como salud comunitaria.

Además de participar en los talleres y actividades, las y los habitantes podrán proponer iniciativas y compartir sus conocimientos, de manera que sean las propias comunidades las que contribuyan al desarrollo de estos espacios.

Las personas interesadas en conocer la oferta de actividades e inscribirse podrán comunicarse al teléfono 33-3030-1260, extensión 71404, vía WhatsApp al 355-110-9042 o consultar el sitio web colmenas.jalisco.gob.mx .

La Colmena Lagos de Moreno forma parte del plan de expansión que contempla también la construcción de una Colmena más en Puerto Vallarta.

En el evento estuvieron presentes Maye Villa de Lemus, Presidenta del Sistema DIF Jalisco; Alberto Esquer Gutiérrez, Jefe de Gabinete; Priscilla Franco Barba, Secretaria del Sistema de Asistencia Social SSAS); Juan Carlos Flores Miramontes, Secretario de Educación; Karen Gutiérrez Lascurain, Directora de Colmenas; y Francisco Ontiveros Balcazar, Director General del IFEJAL.

Para saber más:

Hoy operan 11 Colmenas en Jalisco, de las cuales, cinco se encuentran ubicadas en el municipio de Guadalajara, en Rancho Nuevo, Oblatos, Balcones del Cuatro, San Juan de Dios y la Colmena Madre en el Parque Agua Azul), y seis Colmenas más están ubicadas en Zapopan, en El Centinela, Miramar, Villas de Guadalupe, San Juan de Ocotán, Valles de los Molinos y Parque Agroecológico.

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