La madrugada de este jueves ocurrido un accidente en la carretera que conduce de El Refugio a San Marcos que movilizó a elementos de emergencia y policías municipales, quienes llegaron al sitio para atender a los ocupantes de una camioneta volcada.

Horas después, el operativo en la zona para auxiliar a los heridos terminó con el hallazgo de Manuel Huerta Gutiérrez, quien se desempeñaba como comisario y director de Seguridad Pública de Teuchitlán. El caso también dejó a dos elementos de la corporación lesionados y abrió interrogantes sobre las circunstancias en que ocurrió el percance.

¿Cómo ocurrió el accidente en el que murió Manuel Huerta?

De acuerdo con los reportes preliminares, el accidente fue reportado alrededor de las 23:25 horas del miércoles 25 de noviembre, sobre la carretera San Marcos-El Refugio, a la altura de La Estanzuela, en el municipio de Teuchitlán.

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Huerta Gutiérrez viajaba en una camioneta tipo pickup acompañado por dos policías. Por causas que aún no han sido esclarecidas, el conductor habría perdido el control del vehículo, que terminó volcado fuera de la carretera.

Comunicado del Ayuntamiento de Teuchitlán ı Foto: Facebook Gobierno de Teuchitlán 2024-2027

Al llegar al lugar, elementos de la Comisaría de Teuchitlán encontraron a dos oficiales lesionados dentro de la unidad. Ambos recibieron atención de personal de Protección Civil y Bomberos de Tala y fueron trasladados a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En un primer momento, el comisario no fue localizado, por lo que policías comenzaron a buscarlo en la zona. Fue alrededor de las 03:15 horas de este jueves cuando encontraron su cuerpo ya sin presencia de signos vitales.

La Fiscalía de Jalisco inició las investigaciones para determinar cómo ocurrió el accidente.

El Ayuntamiento de Teuchitlán confirmó el fallecimiento del comisario y expresó sus condolencias a familiares y compañeros. Las autoridades deberán esclarecer tanto las causas de la volcadura como los reportes adicionales relacionados con el caso.

Condolencias compartidas por el municipio de Teuchitlán ı Foto: Facebook Gobierno de Teuchitlán 2024-2027

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LMCT