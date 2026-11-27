Con un llamado a preservar la unidad dentro de Morena, Beatriz Mojica presentó su agenda de precampaña rumbo a la gubernatura.

Beatriz Mojica Morga, precandidata única de Morena a la gubernatura de Guerrero, anunció el inicio de su precampaña con una agenda de recorridos por las ocho regiones del estado.

Durante las próximas semanas, informó, escuchará a la militancia, simpatizantes, campesinos, artesanos, jóvenes, liderazgos y luchadores sociales, con el objetivo de mantener al pueblo como el centro del movimiento.

Mojica Morga destacó la importancia de organizarse desde las comunidades y preservar la unidad dentro de Morena. Señaló que el proyecto busca profundizar la transformación y extenderla a todos los rincones de Guerrero.

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“Vamos con convicción y en unidad, porque juntas y juntos somos más fuertes”, expresó la precandidata, quien también afirmó que el movimiento está impulsado por el compromiso con el pueblo guerrerense.

El arranque de la precampaña será este domingo 29 de noviembre en Acapulco en la cancha de la colonia Emiliano Zapata, a las 11 de la mañana.

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