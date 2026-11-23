Beatriz Mojica Morga formalizó este lunes en Chilpancingo su registro como precandidata de Morena a la gubernatura de Guerrero.

Beatriz Mojica Morga formalizó su registro como precandidata del partido Morena a la gubernatura de Guerrero este lunes en Chilpancingo. La actual coordinadora estatal de los Comités de Defensa de la Transformación busca encabezar la candidatura oficial rumbo al proceso electoral del estado.

La senadora con licencia destacó que su postulación responde a una trayectoria respaldada por el trabajo social directo en los municipios guerrerenses. Señaló que su aspiración busca representar a los sectores históricamente marginados de la entidad.

El mensaje de identidad afromexicana con el que Beatriz Mojica arrancó su precampaña

En su mensaje tras presentar la documentación correspondiente ante las autoridades internas de su partido, Mojica Morga enfatizó sus raíces culturales dentro del proceso político local.

“Soy una mujer afromexicana, orgullosa de mis raíces y de la tierra que me vio crecer. Hoy di un paso muy importante al registrarme como precandidata”, afirmó la legisladora con licencia ante militantes y simpatizantes.

La aspirante sostuvo que su proyecto político no surge de manera imprevista, sino que consolida años de labor comunitaria en las distintas regiones que integran la geografía de Guerrero.

“Vengo de una historia de lucha y de convicciones. La construí junto a mujeres y hombres que durante años han trabajado por un Guerrero con más oportunidades, igualdad y justicia”, puntualizó Mojica Morga.

En el contexto de la paridad de género y la inclusión política en México, la precandidata resaltó el papel fundamental de las mujeres en la toma de decisiones públicas de la entidad del sur del país.

Puntualizó que uno de los objetivos principales de su plataforma busca abrir espacios permanentes para las nuevas generaciones, impulsando la integración directa de niñas y jóvenes en la vida democrática del estado.

“Asumo este paso con responsabilidad, con gratitud y con la firme convicción de seguir trabajando por el pueblo de Guerrero. Sé de dónde vengo y el compromiso de este momento”, declaró durante el anuncio oficial.

El registro marca el inicio formal de las definiciones internas dentro del partido oficialista en Guerrero, donde la representación de la población afromexicana y la equidad social forman parte del debate político rumbo a las elecciones locales.

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JVR