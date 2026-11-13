FGE Guerrero detiene a ‘El Kamala’, presunto operador de la ‘Familia Michoacana’, por desaparición de personas en Taxco

Chilpancingo. — La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE Guerrero), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero (SSPGro), cumplimentó una orden de aprehensión contra Marco “N”, alias “El Kamala”, por su probable responsabilidad en el delito de desaparición de personas cometida por particulares, en agravio de una víctima menor de edad, de identidad reservada, por hechos ocurridos en el municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron entre el 30 de junio y el 1 de julio de 2026 en el municipio de Taxco de Alarcón, el imputado, presuntamente participó junto con otros sujetos en la agresión y privación de la libertad de la persona menor de edad, a quien habrían trasladado con rumbo desconocido, por lo que se mantienen las acciones de búsqueda para lograr su localización.

Marco “N”, alias “El Kamala”, es identificado como presunto generador de violencia y operador financiero del grupo delictivo “Familia Michoacana”, en el municipio de Taxco de Alarcón.

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Como resultado de los trabajos de investigación y coordinación interinstitucional, se logró la detención de Marco Antonio “N”, quien fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requiere, para que determine su situación jurídica conforme a derecho.

Cabe destacar que, por estos mismos hechos, el 18 de octubre de 2026, la Fiscalía General del Estado de Guerrero detuvo a Sergio “N”, alias “El Charro”, quien posteriormente fue vinculado a proceso y permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro de Reinserción Social de Acapulco.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero refrendó su compromiso de investigar y perseguir los delitos relacionados con la desaparición de personas, fortalecer las acciones de búsqueda y localización de las víctimas, así como combatir a los grupos delictivos que generan violencia en la entidad.

De acuerdo con la legislación vigente, Marco “N” se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

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FGR