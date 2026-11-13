Gino Segura fortalece organización de Morena y escucha propuestas de sectores de Puerto Morelos

En la imagen, Gino Segura, Coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Quintana Roo, en Puerto Morelos.

Puerto Morelos, Quintana Roo. — Fortalecer la organización territorial, mantener contacto directo con la ciudadanía y escuchar las propuestas de quienes forman parte de la vida económica y social del municipio fueron los ejes de la jornada de trabajo que encabezó Gino Segura, Coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Quintana Roo, en Puerto Morelos.

Durante su recorrido por el municipio, Gino Segura encabezó una Asamblea de Comités Seccionales de Morena, donde llamó a mantener activa la estructura territorial y fortalecer la comunicación con las comunidades.

Ante militantes e integrantes de los comités, destacó que esta labor forma parte del compromiso de recorrer las mil 151 secciones electorales de Quintana Roo para conocer sus distintas realidades y escuchar las necesidades de la población.

Recordó que cuando se habla de defender a la transformación, se habla de defender todos los logros que se han conseguido a lo largo de los últimos ocho años, siempre de la mano, y guiados por el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En la asamblea planteó cinco tareas para los comités: organizar la distribución de Regeneración; dar seguimiento a la información y acuerdos del partido; conocer los programas, obras y acciones de los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la gobernadora Mara Lezama; mantener actualizada la información de cada sección, establecer reuniones y mecanismos de seguimiento.

También destacó avances en infraestructura y servicios para Puerto Morelos, entre ellos la rehabilitación del muelle de pescadores, la modernización de luminarias de la carretera federal 307, la reconstrucción del acceso a Bahía Petempich y obras de pavimentación en Leona Vicario y Tierra Nueva.

Más tarde, Gino Segura sostuvo una reunión con representantes de distintos sectores de Puerto Morelos, entre ellos empresarios, pioneros, hoteleros, ambientalistas, representantes náuticos, transportistas, del sector ejidal y religioso, así como representantes de educación y desarrollo urbano.

El encuentro permitió conocer propuestas y problemáticas relacionadas con el turismo, el crecimiento urbano, la salud, educación, movilidad, protección ambiental y desarrollo económico.

Uno de los temas centrales fue el sargazo, cuya presencia impacta directamente a las actividades turísticas, pesqueras y náuticas del municipio. Gino Segura señaló que se trata de un desafío que requiere coordinación entre autoridades, sectores productivos, comunidades y especialistas.

Recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una inversión federal superior a 2 mil millones de pesos para fortalecer la estrategia contra el sargazo en Quintana Roo, que contempla, entre otras acciones, la adquisición de embarcaciones y la instalación de barreras de contención, con Puerto Morelos considerado entre las zonas prioritarias.

Asimismo, subrayó que el crecimiento económico del municipio debe acompañarse de planeación, protección de los recursos naturales y mejores condiciones para las familias.

“Puerto Morelos tiene un enorme potencial turístico y económico. Pero el crecimiento tiene que ser ordenado, respetar nuestro patrimonio natural y conservar la identidad que distingue a este municipio”, expresó.

Durante la reunión también se plantearon necesidades relacionadas con movilidad, servicios públicos, oportunidades educativas, desarrollo de proyectos productivos y protección de manglares, cenotes y otras áreas naturales.

Gino Segura afirmó que escuchar a los distintos sectores permitirá construir una agenda que atienda tanto los retos actuales como las oportunidades de desarrollo del municipio.

Finalmente, reiteró su disposición para mantener el diálogo con los sectores y dar seguimiento a las propuestas planteadas.

“Puerto Morelos tiene que seguir creciendo, pero sin perder lo que lo hace especial. Tenemos que proteger nuestra riqueza natural, fortalecer nuestra economía y asegurar que el desarrollo se traduzca en mejores condiciones de vida para todas las familias. Vamos a defender a Morena, vamos a defender a Puerto Morelos, a Quintana Roo y a México””, concluyó.

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