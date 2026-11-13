Reportan que EU revocó visa a Alejandro Fragozo, presidente del Tribunal Superior de Justicia de BC

A Alejandro Isaac Fragozo López, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Baja California, presuntamente le fue revocada la visa de ingreso a Estados Unidos.

De acuerdo con el Semanario Zeta de Tijuana, fuentes confirmaron que el retiro lo habría llevado a cabo el Departamento de Estado estadounidense desde hace cerca de 4 meses, aunque no fueron revelados los motivos del mismo.

Apenas en octubre, se reveló que Alejandro Isaac Fragozo López es mencionado en una indagatoria de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos financieros, movimientos en efectivo y transacciones millonarias.

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Incluso hace apenas unos días, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, fue señalado por presuntamente facilitar el despojo ilegal de propiedades, agravado con violencia a mujeres y menores de edad.

En 2020, Alejandro Isaac Fragozo López recibió acusaciones de posible acoso sexual, tocamientos y hostigamiento verbal al interior de su cubículo.

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